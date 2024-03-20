Doğu bölgelerinde ve Akdeniz'in doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doğu bölgelerinde ve Akdeniz'in doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor

Doğu bölgelerinde ve Akdeniz\'in doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, yurdun doğu bölgelerinde bugün ve yarın kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışlar zamanla karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülecek. Doğu Akdeniz'de ise sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

20.03.2024 13:07  Güncelleme: 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurdun doğu bölgesindeki bazı iller ve Akdeniz'in doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün yurdun doğu bölgelerinde beklenen yağışlar, yarın sabah saatlerinden itibaren Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Şanlıurfa, Elazığ, Muş ve Mardin'in bazı ilçelerinde kuvvetli olacak.

Zamanla sıcaklıkların düşmesiyle yağışlar 1200 metre üzeri rakımlı kesimli yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde görülecek.

Yağışlar, yarın gece saatlerinde bölgenin batısında etkisini kaybedecek, doğusunda ise cuma akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu akşam saatleriyle yarın akşam saatleri arasında Osmaniye geneli ile Adana'nın güneyi ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde, tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Doğu Akdeniz, su baskını, Akdeniz, Acil Durum, Hava Durumu, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu bölgelerinde ve Akdeniz'in doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kastamonu'da Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullanan Kişi Gözaltına Alındı
    14:37 Kastamonu'da Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullanan Kişi Gözaltına Alındı

    Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edilerek gözaltına alındı ve 33 bin 240 lira para cezası uygulandı.

  • Antalya'da Yanan Ormanlık Alanın Eski Haline Dönmesi İçin 1100 Kilogram Tohum Kullanılıyor
    14:37 Antalya'da Yanan Ormanlık Alanın Eski Haline Dönmesi İçin 1100 Kilogram Tohum Kullanılıyor

    Antalya'nın Kemer ilçesinde geçen sene yanan ormanlık alanın eski haline dönmesi için 1100 kilogram tohum kullanılıyor. Yanan ağaçlar temizlenerek bölgeye tohum saçan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangının insan kaynaklı olduğunu düşündüklerini belirtti ve vatandaşları orman yangınlarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

  • Düzce'de Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Gerçekleştirildi
    14:37 Düzce'de Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

    Düzce'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, down sendromlu bireyler spor oyunları oynayarak keyifli bir gün geçirdi. Etkinlik sonunda katılımcılara sertifika verildi.

  • Osmangazi Belediye Başkanı Amatör Spor Kulüpleri ile İftar Yemeğinde Buluştu
    14:36 Osmangazi Belediye Başkanı Amatör Spor Kulüpleri ile İftar Yemeğinde Buluştu

    Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede yer alan amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Dündar, iftar programlarıyla toplumun farklı kesimlerinden vatandaşlar ile aynı sofrada buluşuyor.

  • Threads, 'şu anda trend' olan özelliğine kavuştu
    14:33 Threads, 'şu anda trend' olan özelliğine kavuştu

    Meta'nın Twitter rakibi Threads, kullanıcıların 'şu anda trend' olan konuları görmelerini sağlayan bir özelliği kullanıma sundu. Yapay zeka kullanarak trend konuları belirleyen özellik, kullanıcıların arama sayfasında ve Sizin İçin akışında görünecek. Şimdilik beş trend konuyu gösteren özellik, içerik uzmanları tarafından denetleniyor ve şirketin güvenlik kurallarına uygunluğu sağlanıyor.

  • Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını açıkladı
    14:33 Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını açıkladı

    Uzun yıllardır başarılı projelerde yer alan ve CHP Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını kamuoyuna duyurdu. Beşikçioğlu'nun mal varlığı arasında Ankara, İstanbul ve İzmir'de mülkler ile lüks otomobiller bulunuyor.

  • Kayseri, 30 büyükşehir arasında en ucuz su kullanan 2. il oldu
    14:33 Kayseri, 30 büyükşehir arasında en ucuz su kullanan 2. il oldu

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın suya yüzde 20 ve yüzde 30 indirim açıklamasının ardından Kayseri, metreküpte alınan fiyat sıralamasında 12,23 TL ile 30 büyükşehir arasında en ucuz su kullanan iller sıralamasında 2. sırada yer aldı. Büyükkılıç, yapılan indirimin kente hayırlı olmasını diledi.

  • Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları için güvenlik önlemleri alındı
    14:32 Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları için güvenlik önlemleri alındı

    Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca 21 Mart'ta Diyarbakır'da kutlanacak Nevruz etkinliği için güvenlik önlemleri alındı. Kutlamaların yapılacağı alanda 10 kilometre uzunluğunda bariyer kurulacak ve 7 bin 500 polis görev alacak. Programda dünyaca tanınan sanatçılar da konser verecek.

  • OnePlus Nord CE 4 Geekbench Skoru ve Özellikleri Ortaya Çıktı
    14:32 OnePlus Nord CE 4 Geekbench Skoru ve Özellikleri Ortaya Çıktı

    OnePlus, fiyat performans odaklı Nord CE 4 modelinin tanıtımına yaklaşırken, cihazın Geekbench skoru ve özellikleri ortaya çıktı. OnePlus Nord CE 4, tek çekirdekli testlerde 1.135, çok çekirdekli testlerde ise 3.037 puan aldı. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemciye sahip olan telefon, 8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama seçenekleri sunacak. Ayrıca microSD kart desteği de bulunacak. Modelin başlangıç fiyatının 300-400 dolar arasında olması ve 1 Nisan'da tanıtılması bekleniyor.

  • WhatsApp, Android kullanıcıları için sesli mesajları metne çeviren yeni bir özelliği sunuyor
    14:32 WhatsApp, Android kullanıcıları için sesli mesajları metne çeviren yeni bir özelliği sunuyor

    WhatsApp, Android kullanıcıları için sesli mesajları metne çeviren yeni bir özelliği sunuyor. Bu özellik, özellikle iPhone kullanıcılarının bir yıldır test ettiği bir işlev. Mayıs 2023'te WhatsApp'ın beta sürümünde görülen bu yenilik, kamusal alanlarda mesaj içeriğini dinlemeden öğrenmeyi mümkün kılacak. WhatsApp, sesli mesajları metne dönüştürmek için yaklaşık 150 megabayt ek veri indiriyor. Bu özellik, WhatsApp'ın 'Chats' ayarlarından etkinleştirilebilir. İki dakikadan kısa sesli mesajlar artık otomatik olarak metne dönüştürülebilecek. Ancak daha uzun mesajlar için kullanıcıların manuel onayı gerekiyor. Bu, uzun metinlerin sohbeti doldurmasını ve kullanıcıları olası rahatsızlıklardan korumak için tasarlanmış bir güvenlik önlemi. Bu özelliğin Android cihazlara ne zaman genel olarak yayınlanacağı henüz net değil.

  • Samsung, uygun fiyatlı Galaxy Z Fold 6'yı tanıtacak
    14:32 Samsung, uygun fiyatlı Galaxy Z Fold 6'yı tanıtacak

    Samsung, Galaxy Z Fold 6'nın bütçe dostu bir versiyonunu piyasaya süreceği ve iPhone 16 serisinin tanıtımını bekleyeceği iddia ediliyor. Seri üretimin mayıs ayında başlaması ve telefonun eylül ya da ekim aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatının 800 dolardan daha ucuz olması beklenen cihazın, standart modelden farklı özelliklere sahip olacağı belirtiliyor.

  • İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, uluslararası 'BraVo' ödülüne layık görüldü
    14:32 İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, uluslararası 'BraVo' ödülüne layık görüldü

    İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, Türkiye'nin ve İstanbul'un sanat belleğinde önemli bir yere sahip olarak uluslararası 'BraVo' ödülüne layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, merkezin yıllık konser ve tiyatro merkezi olarak seçildiği ve Rusya'da düzenlenen 'BraVo' ödülüne layık görüldüğü belirtildi. Bu başarıyla gurur duyulduğu ifade edildi.


14:06 AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Emeklilere İlişkin Çalışmaların Olduğunu Açıkladı AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Emeklilere İlişkin Çalışmaların Olduğunu Açıkladı
13:24 İranlılar Nevruz için Van’a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor İranlılar Nevruz için Van'a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor
13:11 Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım
12:26 Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı
11:29 CHP’deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı CHP'deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
13:35 Fransa Rekabet Kurumu, Google’a 250 milyon euro ceza verdi Fransa Rekabet Kurumu, Google'a 250 milyon euro ceza verdi
13:18 Üniversitedeki sınavına gitmek için 3 aylık bebeğini ailesine teslim eden anne, evladının yangında öldüğünü öğrendi Üniversitedeki sınavına gitmek için 3 aylık bebeğini ailesine teslim eden anne, evladının yangında öldüğünü öğrendi
13:08 Yağını, suyunu, mazotunu koydu ama 4 bin kilometreyi geçemedi Yağını, suyunu, mazotunu koydu ama 4 bin kilometreyi geçemedi
13:04 Spor salonuna çöp döktüler: Ramazanda edepsizlik yapmayın Spor salonuna çöp döktüler: Ramazanda edepsizlik yapmayın
13:00 Yıkımı yapılan binanın içinden evsiz çıktı Yıkımı yapılan binanın içinden evsiz çıktı
12:59 Hayko Cepkin’in 30 yıl önceki Beşiktaş maçındaki görüntüleri ortaya çıktı Hayko Cepkin'in 30 yıl önceki Beşiktaş maçındaki görüntüleri ortaya çıktı
12:49 İstanbul’da yapılan seçim anketinde AK Parti 3, CHP 2 ilçede seçim yarışında önde görünüyor İstanbul'da yapılan seçim anketinde AK Parti 3, CHP 2 ilçede seçim yarışında önde görünüyor
12:11 TBMM’de görevli 8 kavas, Türkiye’nin siyasi tarihine yakından tanıklık ediyor TBMM'de görevli 8 kavas, Türkiye'nin siyasi tarihine yakından tanıklık ediyor
11:28 Akaryakıtta farklılaştırılmış ürünler yasaklanıyor Akaryakıtta farklılaştırılmış ürünler yasaklanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 14:38:34. #1.11#
SON DAKİKA: Doğu bölgelerinde ve Akdeniz'in doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement