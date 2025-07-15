Doğu'da 4 ilde 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
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Doğu'da 4 ilde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Doğu\'da 4 ilde 15 Temmuz şehitleri anıldı
15.07.2025 13:41
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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlikler ziyaret edildi, mevlit okutuldu.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlikler ziyaret edildi, mevlit okutuldu.

Van Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Vali Yardımcısı Önder Koç, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık ve kurum amirleri, Akköprü Şehitliğini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, duaların edildiği programda Vali Balcı ve beraberindekiler, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Daha sonra valilik bahçesinde açılan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi"ni ziyaret eden Balcı ve beraberindekiler, eserleri inceledi.

Hakkari

Kent merkezindeki Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Şehitler için dua edilen programda, İl Müftüsü Hüseyin Okuş, il genelinde şehitler için bin hatim okunduğunu söyledi.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Vali Yardımcısı Cüneyt Zor, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, asker, polis ve vatandaşlar katıldı.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Bitlis

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı "15 Temmuz Resim Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Sergiyi ziyaret eden Vali Ahmet Karakaya, resimleri inceleyerek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemalettin Duman'dan bilgi aldı.

Ardından Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Milletin Zaferi: 15 Temmuz" adlı konferansa katılan Karakaya, 15 Temmuz 2016'da milletin büyük bir destan yazdığını söyledi.

O gece ülkenin hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Karakaya, "Milletimizin iradesi, feraseti ve cesareti sayesinde karanlık gece aydınlığa dönüştü. Aziz milletimiz tanklara, tüfeklere, uçaklara karşı sadece bayrağını, imanını ve vatan sevgisini kuşanarak tüm dünyaya unutulmaz bir ders verdi." dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise vatandaşların 15 Temmuz'da demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığını aktardı.

Daha sonra Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Doğanay Gözüm, Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Muş

Kentte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Vali Avni Çakır, İl Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, kurum amirleri ve katılımcılar, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından duaların edildiği programda Vali Çakır ve beraberindekiler, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Çakır ve beraberindekiler daha sonra İmam-Şafii Camisi'nde şehitler için okutulan mevlit programına katıldı.

Kaynak: AA

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