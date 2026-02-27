Doğu'da Karla Mücadele - Son Dakika
Doğu'da Karla Mücadele

Doğu\'da Karla Mücadele
27.02.2026 10:17
Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta kar nedeniyle 1077 yerleşim birimi ulaşıma kapandı, mücadele sürüyor.

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1077 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla kent beyaza büründü.

Gece boyunca aralıklarla süren yağış nedeniyle 166 mahalle ve 224 mezranın yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi, 240 araç ve 600 personelle karla mücadele çalışması başlattı.

Kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çaba gösteren ekipler, kent merkezinde de ana cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı, kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar yağışı nedeniyle 304 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Karayolları ve Bitlis Belediyesi ekipleri de ana arterler ile ara yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Hizan ilçesinde de kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Beyaza bürünen ilçede vatandaşlar, evlerinin, iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Muş

Muş'ta kar yağışının ardından ulaşımda aksamalar yaşandı.

Beyaza bürünen kentte bazı vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Kardan dolayı 173 köy yolunun kapandığını ifade eden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için yolları bir an önce açacaklarını kaydetti.

Hakkari

Hakkari'de dünden bu yana etkili olan kar ve zaman zaman oluşan sis, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının il merkezinde 30 santimetreye ulaştığı kentte, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle il genelinde 210 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri de çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Yüksekova ilçesinde de etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, İpekyolu Caddesi'nde kar temizleme çalışması yaptı, bazı araç sahipleri ve esnaf, araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Hakkari, Güncel, Bitlis, Ulaşım, Muş, Van

Son Dakika Güncel Doğu'da Karla Mücadele - Son Dakika

