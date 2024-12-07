Doğu Guta'dan Çekilen Esed Rejimi - Son Dakika
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Doğu Guta'dan Çekilen Esed Rejimi

Suriye'de rejim, çatışmalar sonucu Doğu Guta'daki mevkilerini boşaltıyor. Çatışmalar sürüyor.

07.12.2024 20:46
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Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri, başkent Şam'da 2018'de kimyasal saldırı düzenleyerek ele geçirdiği Doğu Guta bölgesindeki mevkilerini boşaltıyor.

Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmalarda Suriye rejimi güçlerinin alan kayıpları ve çekilmeleri devam ediyor.

Silahlı grupların başkentin güney banliyölerine girmeye başlamasının ardından rejim güçleri, Doğu Guta'dan ayrılıyor.

Esed rejimi güçleri, Doğu Guta'daki Haresta, Arbin ve Duma bölgelerinden çekildi.

Rejim, 2018'de Doğu Guta halkını yerinden etmişti

Suriye rejimi, 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın muhalifler tarafından kontrol edilen Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak 1400'den fazla sivili öldürmüştü.

Doğu Guta, 2018'de de Rus savaş uçaklarının devrede olduğu ve Suriye rejimi ile İran destekli grupların sivillere yönelik şiddetli saldırılarıyla dünya gündemine gelmişti.

Binlerce sivilin öldüğü, insani yardımların geçişine izin verilmeyen saldırı ve ablukaların ardından bölgedeki muhalifler, Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmıştı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

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