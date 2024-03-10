Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Uzay Temalı Bilim Merkezi Yoğun İlgi Görüyor

Güncel

Geleceğin astronotları olma hayali ile geziyorlar

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin tek, Türkiye'nin 2. uzay temalı bilim merkezi olan Özdemir Bayraktar Bilim Merkezini 4 ayda yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti

Ziyaretçilerin büyük kısmını öğrenciler oluştururken, yoğun talep nedeniyle okullara yönelik randevular Haziran ayına kadar doldu

TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Pazarkapı Mahallesi'nde 2 bin 200 metrekare alanda kurulan Doğu Karadeniz Bölgesi'nin tek, Türkiye'nin 2. uzay temalı bilim merkezi olan Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ve Planetaryum, 21 kasım 2023 günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla törenle açılmıştı. Özellikle öğrencilere uzay ve havacılık anlamında ışık tutacak olan Bilim Merkezini yaklaşık 4 ayda 29 bin kişi ziyaret ederken bu rakamın 19 binini öğrenciler oluşturuyor. Bilim Merkezine yoğun talep nedeniyle okullara yönelik randevuların Haziran ayına kadar dolu olduğu belirtilirken öğrencilerden bazıları ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın izinden gitmek istiyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliği ile projesi geliştirilerek 2 bin 200 metrekare alanda kurulan Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ve Planetaryum en yoğun günlerini yaşıyor.

Farklı yaş gruplarını bir araya getirerek bilim ve teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılır bir hale getiren bilim merkezinin ismine Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın ismi verilirken bilim merkezine bölge illerden de yoğun talep var.

"Öğrencilerimizi 36 aylık eğitime alacağız"

Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi Genel Koordinatörü Erkut Kalkavan, Bilim Merkezinde öğrencileri 36 aylık bir eğitime alacaklarını kaydederek, " Bilim merkezimizde, havacılık, uzay, teknoloji, doğa bilimleri tasarım ve matematik atölyelerimiz yer alırken bu atölyelerimizde hafta içerisinde eğitimler vermekteyiz. Hafta sonu ise veli çocuk atölyeleri, normal ve kulüp etkinliklerimiz bulunmaktadır. TEKNOFEST kulübü, Gökyüzünü inceliyorum kulübü, görsel sanatlar kulübü gibi kulüplerimiz bulunmakta ve öğrencilerimize uzun dönemli eğitimler vermekteyiz. Uzun dönemli eğitimlerimizin en önemlisi, bu yıl itibariyle başlayacak olan dene yap teknoloji atölyesi sınıfımız olacaktır. Burada öğrencilerimize 36 aylık eğitime alacağız. Türkiye geneli gerçekleşen dene yap teknoloji atölyelerinin bir sınıfını da Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezinde açacağız. Bilim Merkezimize çevre iller Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize'den öğrencilerimizi ağırladık ve ağırlamaya devam ediyoruz. Bilim merkezimiz, Türkiye'deki 10 büyük bilim merkezinden biri özelliğini taşımaktadır.

Yoğun talep nedeniyle Haziran ayına kadar randevular dolu

Bilim merkezinde doluluk nedeniyle okullara randevuların Haziran ayına kadar dolu olduğunu belirten Genel Koordinatör Yardımcısı Aylin Mazlum, "Yaklaşık 4 aydan beri 29 bin ziyaretçiyi kabul ettik bu ziyaretçilerin 19 bini öğrencilerden oluştu. Bilim Merkezine, ilçelerimiz olmak üzere komşu illerden de yoğun talep oluyor. Yoğun talep nedeniyle Haziran ayına kadar randevularımız dolu durumda. Öğrenci gruplarımız geldiğinde önce atölyelere alıyoruz burada 1 saatlik eğitim sonrası planetaryumda film gösterisi ardından da sergi salonumuzu ziyaret ediyorlar" dedi.

Mazlum, okulların bilimtrabzon.org. adresinden randevu alabileceğini sözlerine ekledi.

Bilim Merkezini ziyaret eden Söğütlü Ortaokul 6 sınıf öğrencileri hem öğrenip hem de oyun oynayarak eğlendiklerini belirtirken Elfin Sena Conk, astronot olmayı düşündüğünü belirtti.

Conk, "Güzel çalışma yaptık ben de bir proje yaptım. Burada yıldızlara, güneşe baktık, gezegenleri öğrendim daha sonra film izledik film çok etkileyiciydi. Üç boyutlu olduğu için çok dikkat çekiciydi başım döndü eğlenceliydi çok beğendim. Astronot olmayı düşünüyorum. Uzayı çok merak ediyorum çok dikkat çekici bir yer" diye konuştu.