Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu\'da çığ uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda 3-4 gün için çığ uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, AA muhabirine, haftalık hava tahminine ilişkin bilgi verdi.
Yurdu etkileyen yağışlı sistemin Türkiye'yi bugün terk edeceğini belirten Şahbaz, "Yarından itibaren yurdun büyük bir kesiminde yağışsız bir hava hakim olacak. Ancak Avrupa üzerinden Akdeniz'e inen, ülkemize yaklaşmakta olan başka bir alçak basınç merkezinin etkisiyle önümüzdeki 2-3 gün boyunca özellikle yurdun batı ve güney kesimlerinde yine yağışlar göreceğiz." diye konuştu.
Şahbaz, perşembe günü Muğla'nın Marmaris ilçesi çevrelerinde, cuma günü ise Antalya'nın doğu ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olmasını beklediklerini söyledi.
Akdeniz Bölgesi'nde ise perşembe ve cuma günlerinin yağışlı geçeceğini aktaran Şahbaz, şöyle devam etti:
"Cumartesi günü bu yağışlı hava, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'ya doğru hareket etmeye devam edecek. Pazar gününden itibaren yeni bir yağışlı sistem ülkemize yaklaşacak. Kıyı Ege'den başlayarak yurdumuz yağışlı bir sistemin etkisi altına girecek. 2-3 gün boyunca yurdun neredeyse tamamında yağışlar göreceğiz."
"Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek"
Hava sıcaklıklarının bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini vurgulayan Şahbaz, "Sıcaklıklar yüksek olduğu için yağışlar genellikle yağmur şeklinde olacak, ancak önümüzdeki hafta boyunca yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların görüleceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Yurdun doğusunda, özellikle yüksek kesimlerde kalın bir kar örtüsü bulunduğuna dikkati çeken Şahbaz, şöyle konuştu:
"Önümüzdeki birkaç günlük süreçte özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kar örtüsünde ısınmaya bağlı olarak yer yer erimeler meydana gelecektir. Bu erimelerden dolayı çığ riskinin arttığını değerlendiriyoruz. Önümüzdeki 3-4 gün, özellikle Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki kar kalınlığının yüksek olduğu yerlerde, eğimin yüksek olduğu yamaçlarda maalesef çığ hadiselerini göreceğiz. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz."
Şahbaz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak havayı 7 gün 24 saat takip ettiklerinin altını çizerek, vatandaşların doğru bilgi için "mgm.gov.tr" adresini ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün iOS Android uygulamasını takip etmelerini istedi.
Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava durumu
Şahbaz, İstanbul'da 3 gün herhangi bir yağış beklenmediğini belirterek şunları kaydetti:
"Perşembe günü İstanbul çok bulutlu olacak ancak cuma, cumartesi günleri parçalı az bulutlu bir havaya sahip olacak. Ankara'da da perşembe günü hava parçalı bulutlu, cuma günü yağış ihtimali var, hava çok bulutlu olacak ve kısa süreli yağmur görebiliriz. Cuma günü, Ankara'nın yüksek kesimlerinde de karla karışık yağmur olma ihtimali de var. Cumartesi günü ise yağış beklemiyoruz. İzmir'de de perşembe günü sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar görüşecek ancak cuma günü herhangi bir yağış beklemiyoruz, hava biraz açıyor. Cumartesi günü ise yine hafif yağışlar göreceğiz."
Şahbaz, hava sıcaklıklarının ise üç ilde de mevsim normallerinin üzerinde görülmeye devam edeceğini söyledi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'da yapılan sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93,9'unu aldı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 1314 konutun anahtar tesliminin yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa'da 4 bin konutun yapımı devam ediyor. Bunları da hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Real Betis Kulübü Başkanı Angel Haro, Galatasaray'dan aldıkları Cedric Bakambu transferi için çarpıcı iddialarda bulundu. Haro, Bakambu transferi için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemediklerini, o paranın içerisinde oyuncunun maaşının da olduğunu söyledi.
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada partisine tam destek verdiğini belirterek, partinin kurumsal kimliğinin çiğnenemeyeceğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin önemine dikkat çekerek, ülke gündemini asılsız iddialarla değiştirmenin anlamı olmadığını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ uyarısı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?