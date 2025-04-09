Doğu ve Güneydoğu'da Öcalan'ın Çağrısına Olumlu Bakılıyor - Son Dakika
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Doğu ve Güneydoğu'da Öcalan'ın Çağrısına Olumlu Bakılıyor

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı ankette, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki katılımcıların %54,6'sı PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını olumlu buldu. Ayrıca, katılımcıların %62,3'ü Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomik kriz ve işsizlik olduğunu ifade etti.

09.04.2025 19:04  Güncelleme: 19:14
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(DİYARBAKIR) - Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi tarafında Doğu ve Güneydoğu'nun 16 kentinde 'yeni sürece' ilişkin yapılan anket araştırmasında, katılımcıların yüzde 54,6'sı terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını "olumlu" buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonu olumsuz bulanların oranı ise yüzde 60 oldu.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi tarafından 22-26 Mart tarihleri arasında aralarında Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Van, Mardin, Batman, Kars, Iğdır, Muş Bitlis'in de olduğu 16 kentte gerçekleşen saha araştırmasının sonuçları açıklandı. Bin 509 kişi ile hanelerinde ve yüz yüze yapılan çalışmada katılımcılara, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te TBMM'de DEM Partililerin elini sıkmasıyla başlayan ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'nın feshedilmesine ilişkin yaptığı çağrıyla devam eden yeni sürece ilişkin sorular soruldu.

Ankete katılanların yüzde 62,3'ü Türkiye'nin birinci öncelikli sorunu olarak "Ekonomik kriz/işsizlik", yüzde 23,7'si Kürt sorunu ve yüzde 6,7'si "çatışma ve şiddet ortamı" cevabını verdi. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı Heyeti aracılığıyla 27 Şubat'ta kamuoyuna yaptığı çağrıya ise katılımcıların yüzde 54,6'sı çağrıyı "olumlu" bulurken, olumsuz bulanların toplam oranı yüzde 14,7 oldu, yüzde 18 ise "içeriğini bilmediği" yanıtını verdi.

Ankette yer alan "Öcalan'ın çağrısının Türkiye'de barışı sağlayabileceğine inanıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 42,5'i "Evet", yüzde 21,9'u "Hayır", yüzde 18'i "Kısmen", yüzde 17,7'si "Çağrının içeriğini bilmiyorum" diye yanıtladı. Öcalan'ın yaptığı çağrı Kürt meselesini çözer mi?" sorusuna ise katılanların yüzde 41,8'i "Evet", yüzde 21,8'i "Hayır", yüzde 18,7'si "Kısmen" şeklinde yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonu olumsuz bulanların oranı yüzde 60 oldu

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve alt kademe belediyelere yönelik operasyonları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu ankete katılanlara soruldu. Soruyu yanıtlayanların yüzde 60'ı "Olumsuz"  yüzde 11,2'si "Olumlu" olduğu yanıtlarını verdi. "Halkların Demokratik Kongresi ve Kent Uzlaşısı gerekçesiyle yapılan operasyonların yürütülmekte olan barış sürecini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz" sorusuna da katılanların yüzde 59,6'sı "Olumsuz", yüzde 10,5'i "olumlu" etkileyeceğini bildirdi.

AK Parti'de 9,5 puanlık gerileme

Ankete katılanlara 14 Mayıs 2023'te gerçekleşen genel seçimlerde hangi partiye oy verdikleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 49,3'ü YSP/HDP, yüzde 25,2'si AK Parti, yüzde 8,7'si CHP, yüzde 7,4'ü oy kullanmadığını, yüzde 4,5'i YRP, yüzde 3,4'ü MHP, yüzde 1,2'si İYİ Parti, yüzde 0,3'ü Zafer Parti'ne oy verdiği belirlendi.

"Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yanıtlayan aynı katılımcıların yüzde 51,2'si DEM Parti, yüzde 15,7'si AK Parti, yüzde 8,7'si "Kararsız", yüzde 7,7'si "Oy kullanmayacağım" yüzde 7,3'ü CHP, yüzde 4,5'i YRP, yüzde 3,2'si MHP, yüzde 0,6'sı İYİ Parti, yüzde 0,4'ü HÜDA-PAR, yüzde 0,4'ü Saadet Partisi, yüzde 0,3'ü Zafer Partisi, yüzde 0,1'i TİP yanıtlarını verdi.

Ankete göre 2023'ten bu yana AK Parti'de 9,5 puanlık gerileme, DEM Parti de ise 1,9'luk artış dikkat çekti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Doğu ve Güneydoğu'da Öcalan'ın Çağrısına Olumlu Bakılıyor - Son Dakika

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