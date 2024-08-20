Doğum yardımları 9 yıldır artırılmadı: İhtiyaçlar karşılanamıyor

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(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 300 lira olan doğum yardımının 9 yıldır artırılmamasını eleştirerek, enflasyon dikkate alındığında yardımların 2 bin 650 lira olması gerektiğini belirtti. Başevirgen, "Ebeveynler 2015 yılında 300 liralık doğum yardımıyla o yılda adet fiyatı 45 kuruş olan bebek bezinden 666 adet alabiliyorken, bugün adet fiyatı 6 liraya kadar yükselen bezden doğum yardımıyla sadece 50 tane alabiliyor. Yani iktidar 9 yılda bebeklerin 616 adet bezini çaldı. 300 liralık doğum yardımı ortalama fiyatı 340 lira olan 350 gramlık bebek mamasını almaya bile yetmiyor" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yaptığı yazılı açıklamada, 300 lira olan doğum yardımlarının 9 yıldır güncellenmemesini eleştirdi. Başevirgen, enflasyonla birlikte bebek bakımı için gerekli olan malzeme fiyatlarının tavan noktasına ulaştığını dile getiren Başevirgen şunları kaydetti:

"2024 yılı itibarıyla birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira yardım yapılıyor. TÜİK'in enflasyon oranına göre, en son 2015 yılında güncellenen doğum yardımlarının bugün en az 2 bin 650 lira olması gerekiyordu. Resmi enflasyon aradan geçen 9 yıllık sürede yüzde 780 oranında arttı ama doğum parası sabit kaldı. Doğum yardımı sabit kalırken enflasyonla birlikte bebeklerin bakımı için temel gereksinim olan mama, bez, biberon gibi ürünlerin de fiyatları tavan noktaya ulaştı.

"Yardımlarla 2015 yılında 666 adet bebek bezi alınabiliyorken günümüzde 50 tane alınabiliyor"

İktidarın yanlış ekonomi politikaları ülkeyi öyle bir noktaya sürükledi ki 15 Mayıs 2015 tarihinde 116 dolara denk gelen birinci çocuk için verilen doğum parası, bugün sadece 9 dolar ediyor. 116 doların bugünkü değeri ise 3 bin 740 TL'ye denk geliyor. Ebeveynler 2015 yılında 300 liralık doğum yardımıyla o yılda adet fiyatı 45 kuruş olan bebek bezinden 666 adet alabiliyorken, bugün adet fiyatı 6 liraya kadar yükselen bezden doğum yardımıyla sadece 50 tane alabiliyor. Yani iktidar 9 yılda bebeklerin 616 adet bezini çaldı. 300 liralık doğum yardımı ortalama fiyatı 340 lira olan 350 gramlık bebek mamasını almaya bile yetmiyor.

"En az 3 çocuk diyen Erdoğan, ailelerin nasıl geçineceğini hesaba katmıyor"

Her fırsatta ailelere en az 3 çocuk yapması çağrısında bulunan Erdoğan, çocuklu ailelerin nasıl geçineceğini ise hesaba katmıyor. Doğum hızındaki azalışı 'varoluşsal bir tehdit' olarak gören Erdoğan, desteklemeye gelince aileleri 9 yıldır değiştirmediği 300 liralık doğum yardımına mahkum ediyor. Asgari ücretle geçinenlerin oranının yüzde 60'a dayandığı ülkemizde çocuk sahibi olmak bir kenara dursun, çiftler evlenemiyor. 9 yılda doğum yardımını günlük bir ekmek alamayacak şekilde eriten iktidar doğum yardımı miktarlarını güncellemeli ve enflasyon oranına göre düzenli olarak arttırmalıdır. Ayrıca, yardımlar sadece para ile de sınırlı kalmamalı, bebeklerin ihtiyaçlarına yönelik farklı destek programları da iktidar eliyle devreye sokulmalıdır."