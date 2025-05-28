Doğum Yardımları Annelerin Hesabına Aktarıldı - Son Dakika
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Doğum Yardımları Annelerin Hesabına Aktarıldı

Doğum Yardımları Annelerin Hesabına Aktarıldı
28.05.2025 12:50
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Aile Bakanı Göktaş, 63 bin 295 haneye toplu doğum yardımı ödemelerinin başladığını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta doğum yardımlarının toplu bir şekilde ödemeye başlayacağımızın müjdesini paylaşmıştı. Bugün itibarıyla 63 bin 295 haneye toplu olarak ödemeler annelerin hesabına aktarılıyor" dedi.

Kente gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyarete Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Ziyaret sonrası basına açıklama yapan Bakan Göktaş, Samsun'da yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı merkeze alan politikalar yapıyoruz. Burada her bireyin sosyal refahını özellikle önemsiyoruz. Kadınlara, çocuklara, gençlere, ihtiyaç sahiplerine, engelli vatandaşlarımıza yönelik çok çeşitli çalışmalarımız var. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile 2017 yılından bu yana 200 bin 444 ziyaret gerçekleştirdik. Eğitim ve danışmanlıklarla aileleri güçlendiriyoruz. Çocukların sağlıklı, şefkatli, güvenli ortamlarda büyümelerini önemsiyoruz. Bu minvalde kuruluş bakımından toplam 414 çocuğumuz bulunmakta 246 koruyucu aile yanında 283 çocuğumuz bulunuyor. Ailesi yanında sosyoekonomik destek verdiğimiz çocuk sayımız ise 3 bin 656. 17 kadın kooperatiflerimizle kadınların güçlenmesine destek oluyoruz. 2018'den bu yana finansal okuryazarlık eğitimlerinden faydalanan kadın sayımız 2012. Engelli ve yaşlarımızın hayata tam ve aktif katılımını oldukça önemsiyoruz. Bunu destekleyen hizmetler sunuyoruz. 3 bakım ve rehabilitasyon merkezinde 164 engelli vatandaşımız var. 6 huzureviyle yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 345 yaşlımız bulunmakta" diye konuştu.

'AİLEYİ DESTEKLEMEK TEMEL AMACIMIZ'

Doğum yardımı ödemelerinin bugün başladığını ifade eden Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"2025 yılını Aile Yılı ilan ettik. Bu kapsamda pek çok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle aileleri tehdit eden, risk altında tutan bazı faktörlere yönelik çalışmalarımız var. Ailenin önemine dair farkındalık çalışmalarımız var. Ailelere sosyal ekonomik destekler ve farkındalık çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm risklere karşı aileyi desteklemek en temel amacımız. Aile Yılı faaliyetlerimizi çok taraflı paydaşlarımızla yürütüyoruz. Faaliyetlerimizi 3 kategori altında topluyoruz. Öncelikle 4 binin üzerinde faaliyet gerçekleştirdik, ülke genelinde. Ekonomik faydalar, ailelere ekonomik katkı sağlayacak indirim ve avantajlar sağlıyoruz. Ulaşımdan, sosyoekonomik desteklere varana kadar. Farkındalık oluşturmaya yönelik özellikle ailenin korunmasına yönelik farklı çalışmalar yürütüyoruz. Diğer yandan etkinliklerle aile kurumunun önemli işleyeceğimiz etkinlikler hayatı geçiriyoruz. Aile Yılı faaliyetlerimiz toplum nezdinde gerçekten büyük bir teveccühle karşılanıyor. Aile yanına özel çeşitli indirim kampanyalarımızla devam ediyor. Bu minvalde 2 önemli politikayı 'Aile Yılı'nda hayata geçirdik. Bildiğiniz üzere 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız 2 tane müjde vermişti vatandaşlarımıza. Öncelikle evlenecek gençleri destekleme projemiz olan aile ve gençlik konulu 81 ilimize yaygınlaştırmıştık. Diğer yandan da doğum destek sistemimizi güncelledik. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta doğum yardımlarının toplu bir şekilde ödemeye başlayacağımızın müjdesini paylaşmıştı. Bugün itibarıyla 163 bin 295 haneye toplu olarak ödemeler annelerin hesabına aktarılıyor. Bundan sonraki süreçte her ay başvuruları aldıktan sonraki takip eden ay içerisinde ödemeleri annelerin hesabına yapmaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da 'AK Parti Teşkilat Buluşması'na katılan Bakan Göktaş, daha sonra Sinop'a hareket etti.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğum Yardımları Annelerin Hesabına Aktarıldı - Son Dakika

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