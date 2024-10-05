25 milyon liralık altınla kayıplara karışan kuyumcu yakalandı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sattığı altınları emanet alıp kar vaadinde bulunduğu müşterilerini dolandırdığı öne sürülen kuyumcu gözaltına alındı. 45 yaşındaki Kuyumcu F.G. Arifiye Mahallesi Kuyumcular Sokak'taki dükkanına gelen yaklaşık 30 müşterisine sattığı altınların kendisinde kalması halinde kar payı verebileceği vaadinde bulundu. Yaklaşık 25 milyon lira değerindeki altınları alan ve bir süre sonra dükkanı kapatıp ortadan kaybolan F.G'ye ulaşamayan müşteriler durumu polise bildirdi.

ALTINLARA HALA ULAŞILAMADI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takip sonucu F.G'nin altınları aldıktan sonra dükkanını kapatıp Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gittiği tespit edildi. Burada bir evde saklandığı belirlenen F.G. polis ekiplerince yakalandı. Eskişehir'e getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri baskın sırasında bulunamayan altınlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.