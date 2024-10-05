25 milyon liralık altınla kayıplara karışan kuyumcu yakalandı - Son Dakika
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25 milyon liralık altınla kayıplara karışan kuyumcu yakalandı

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Eskişehir'de altınları emanet alarak kar vaadinde bulunan kuyumcu F.G., yaklaşık 25 milyon lira değerindeki altınları aldıktan sonra kayıplara karıştı. Polis ekipleri tarafından Tekirdağ'da yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

05.10.2024 21:17  Güncelleme: 21:39
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sattığı altınları emanet alıp kar vaadinde bulunduğu müşterilerini dolandırdığı öne sürülen kuyumcu gözaltına alındı. 45 yaşındaki Kuyumcu F.G. Arifiye Mahallesi Kuyumcular Sokak'taki dükkanına gelen yaklaşık 30 müşterisine sattığı altınların kendisinde kalması halinde kar payı verebileceği vaadinde bulundu. Yaklaşık 25 milyon lira değerindeki altınları alan ve bir süre sonra dükkanı kapatıp ortadan kaybolan F.G'ye ulaşamayan müşteriler durumu polise bildirdi.

25 milyon liralık altınla kayıplara karışan kuyumcu yakalandı

ALTINLARA HALA ULAŞILAMADI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takip sonucu F.G'nin altınları aldıktan sonra dükkanını kapatıp Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gittiği tespit edildi. Burada bir evde saklandığı belirlenen F.G. polis ekiplerince yakalandı. Eskişehir'e getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri baskın sırasında bulunamayan altınlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

25 milyon liralık altınla kayıplara karışan kuyumcu yakalandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 25 milyon liralık altınla kayıplara karışan kuyumcu yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Yılmaz:
    3 gün sonra adli kontrolle serbest bırakılır 38 1 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    Artık şu kuyumculara emanet bırakma,kar payı,güven olayını bırakalım.Bu kaçıncıdır aynı durum. Ya bankaya koyun yada alın sizde kalsın.nedir yani emanet verecek yermi kalmadı 25 1 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    Hala altınları verin bunlara devam edin ondan sonra devletten yardım isteyin kuyumcuda ödemediğinde devlet ödesin dersiniz 17 0 Yanıtla
  • ismail engin oruncak:
    Kolay para kazanmanın derdi. İyi olmuş. Kurnazlar 14 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sazan sarmalı 1 0 Yanıtla
  • Aa:
    eee burda suç nerde kar payı alınca iyiydi 1 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Kuyumcu kimde?Kuyumcuya altınınızı emanet ediyorsunuz..? 0 0 Yanıtla
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