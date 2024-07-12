Dolandırıcılar, Terör Örgütü Bahanesiyle 16 Milyon TL Dolandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dolandırıcılar, Terör Örgütü Bahanesiyle 16 Milyon TL Dolandırdı

Geniş Video İzle

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan A.I.'yı telefonla arayan dolandırıcılar, adının terör örgütüne karıştığı yalanıyla 1,5 ayda 2 evini ve otomobilini de sattırıp, 16 milyon TL dolandırdı. A.I.'nın yanı sıra, kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtıp, aynı yöntemle 11 kişiyi daha 3 milyon 870 bin TL dolandıran 7 şüpheli, 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

12.07.2024 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KONYA'nın Ereğli ilçesinde oturan A.I.'yı telefonla arayan dolandırıcılar, adının terör örgütüne karıştığı yalanıyla 1,5 ayda 2 evini ve otomobilini de sattırıp, 16 milyon TL dolandırdı. A.I.'nın yanı sıra, kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtıp, aynı yöntemle 11 kişiyi daha 3 milyon 870 bin TL dolandıran 7 şüpheli, 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini savcı, polis ve asker olarak tanıtarak adlarının terör örgütüne karıştığını söyleyerek dolandırıldığı bilgisine ulaştı. Polis, yaptığı araştırmada şüphelilerin, Ereğli'de oturan A.I. isimli kişiyi 1,5 ay içerisinde 6 kez arayarak, 2 evini, 1 otomobilini sattırarak, birikim yaptığı mevduat, altın ve dövizleri, başkalarına ait banka hesaplarına havale ettirerek ve Konya'da cami bahçesi ve bir tesisin yakınındaki yol kenarına; yine Şanlıurfa ve Gaziantep'te belirttikleri yol kenarına bıraktırarak toplamda 16 milyon TL dolandırdıklarını saptadı. Ayrıca şüphelilerin 11 farklı kişiyi de kredi çektirerek ya da yapmış oldukları birikimlerini alarak 3 milyon 870 bin TL dolandırdıklarını tespit etti.

Polis, bu sırada şüphelilerin aynı yöntemle iletişime geçtiği başka kişileri de belirleyip, banka hesaplarını bloke ettirerek toplam 15 milyon TL daha vurgunun önüne geçti.

7 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Polis, kimliklerini belirlediği telefon dolandırıcısı 7 şüpheli için, Konya merkezli Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ziynet eşyası, cep telefonu ve sim kart ele geçirildi. Şüphelilerin dolandırıcılık suçunu gerçekleştirirken kullandıkları 20 farklı banka hesap numarası sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınarak Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Dolandırıcılar, Terör Örgütü Bahanesiyle 16 Milyon TL Dolandırdı
Kaynak: DHA

Operasyon, Ereğli, Konya, Dolandırıcılık, Tutuklama, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcılar, Terör Örgütü Bahanesiyle 16 Milyon TL Dolandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:59 Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü! Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:39 Serdar Dursun’dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:30 Alex’in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu Antalyaspor’dan açıklama gecikmedi Alex'in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu! Antalyaspor'dan açıklama gecikmedi
15:14 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada
15:00 Sharon Stone, ’Temel İçgüdü’ filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 18:36:26. #1.12#
SON DAKİKA: Dolandırıcılar, Terör Örgütü Bahanesiyle 16 Milyon TL Dolandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement