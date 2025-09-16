Dolandırıcılar yakalandı! - Son Dakika
Dolandırıcılar yakalandı!

16.09.2025 10:22
Adana'da 'Başkomiser Kadir' diyerek dolandırıcılık yapan iki kişi tutuklandı, altınlar bulunamadı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde ikamet eden Yaşar Y'yi (73) telefonla arayıp, kendisini "Başkomiser Kadir" olarak tanıtan kişi, "kimliklerinizin bir banka soygununda kullanıldığı tespit edildi. Evinizdeki para ve altınlarınızı, size göndereceğimiz polise teslim etmeniz gerekiyor. Soruşturmanın ardından size teslim edeceğiz" dedi.

ALTINLARINI ELLERİYLE TESLİM ETTİ

Bunun üzerine Yaşar Y. ile eşi Hanife Y. (72), 16 cumhuriyet, 10 yarım ile 8 çeyrek altını eve gelen E.B. (16) ile Halil T.'ye (24) verdi. Yaşar Y., bir süre sonra kendisini arayan numarayı aradı ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan Yaşar Y., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

BİRİ AVM'DE DİĞERİ EVDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Evin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, E.B.'yi Yüreğir ilçesi İncirlik Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Adresinde bulunmayan Halil T. ise Seyhan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde kıyafet alışverişi yaparken yakalandı.

73 yaşındaki emeklinin varını yoğunu çaldılar, bakın nerede yakalandılar

TUTUKLANDILAR

Emniyete götürülen şüpheliler, haklarındaki suçlamayı reddetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil T. ile E.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer yandan Yaşar Y.'e ait altınlar bulunamadı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, 3-sayfa, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
