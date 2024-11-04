Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Güncel

Sakarya merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçu kapsamında çalışma yaptı.

Sosyal medya platformlarında "Sapanca Bungalov, Muğla- Fethiye Bungalov Konaklama" adı altında sahte sayfalar açarak 300 kişiyi yaklaşık 15 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 6 şüpheli, Kayseri, Antalya ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'ine ev hapsi verildi.