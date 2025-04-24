Dolandırıcılık Operasyonu: 450 Bin GSM Hattı Kullanılmış

PARALARI 'PAKET YÜKLEME' AÇIKLAMASIYLA GÖRDERMİŞLER

Antalya merkezli 13 ilde 'Dolandırıcılık' ve 'Suç gelirini aklama' suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonlarının, detayları ortaya çıktı. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na 23 Şubat 2024 tarihinde müracaatta bulunan müşteki A.E.'nin bir internet sitesi üzerinden kart bilgilerini kullanarak ürün siparişi verdiği ve bir süre sonra bir GSM hattından arandığı, sipariş edilen ürünün stoklarında kalmadığı gerekçesiyle ürün bedelinin tarafına iade edileceğinin belirtilmesi sebebiyle telefonuna gelen şifre bilgisini şüphelilere söylemesi üzerine müştekinin kredi kartı bilgileriyle İzmir'de bulunan bir teknoloji mağazasından cep telefonu alınarak dolandırıldığı belirlendi. Yapılan soruşturma sonucunda; müşteki ile cep telefonu hattı üzerinden irtibata geçen şüphelinin, telefonu kare kod uygulaması ile teknoloji mağazasından teslim aldığı ve cihazın kendi adına fatura edildiği, olaya karışan tüm şüphelilerin kimlik bilgileri, eylemleri ve irtibatları (banka hesap hareketleri, HTS kayıtları, kamera görüntüleri tespit edildi.

4 TELEFONDA 18 BİN 805 GSM HATTI KULLANILMIŞ

Dolandırıcılık olayında kullanılan GSM numarasının 4 ayrı cep telefonuna takıldığı, suçta kullanılan IMEI numaralı cihazlara son 3 yıl içerisinde 13 bin 626 adet, farklı ülkelerden yabancı şahıslar üzerine de 5 bin 179 adet GSM hattı olmak üzere toplam 18 bin 805 adet GSM hattının takıldığı tespit edildi. 4 cihaza 18 bin 805 telefon hattının pek çok suçta kullanıldığı değerlendirilerek, soruşturma kapsamı genişletildi. Yapılan araştırmada; söz konusu dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren şüphelilerden birinin MASAK tarafından hesap hareketleri incelendiğinde; olayın hemen öncesinde sahibi H.D. olan şirkete 'Paket Yükleme' açıklamasıyla para gönderdiği, dolandırıcılık eyleminde kullanılan GSM hattının İstanbul'dan sinyal verdiği, mağdurun dolandırıldığı GSM hattının baz bilgileri ile para transferi yapılan şüphelilerin (H.D. ve ailesi) ikamet adresinin aynı lokasyonda bulunduğu, ayrıca hattın takıldığı cihazın, çok sayıda hattın takıldığı telefon cihazlarından biri olduğu tespit edildi.

H.D.'nin MASAK'tan talep edilen hesap hareketleri incelendiğinde; şüphelinin banka hesabına Türkiye genelinden 'Paket Yükleme' açıklaması ile çok sayıda para transferinin olduğu, bu şekilde para gönderenlere yönelik soruşturma kaydı sorgulamalarında, haklarında dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar oynatma, oynanmasına aracılık etme gibi suçlardan pek çok soruşturma ve suç kaydının olduğu belirlendi.

PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNE GSM HATTI ALMIŞLAR

MASAK hesap hareketleri ve suç kayıtları incelendiğinde, 'Paket Yükleme' açıklaması ile H.D. adına para geldikten sonra dolandırıcılık olaylarının gerçekleştiği tespit edildi. H.D. ve diğer şüphelilerin, hatları Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan ve T.D.U.'nun sahibi olduğu şirket ve paravan kurulduğu anlaşılan iletişim şirketleri adına bir telekomünikasyon şirketinden hat temin ettikleri ve suçlarda bu hatların kullanıldığı ortaya çıktı.

SUÇTAN KURTULMAK İÇİN SİBER İZLERİ GİZLEMİŞLER

Ayrıca İstanbul'daki şüphelilerin suçtan kurtulmak amacıyla kendi adlarına olmayan, çoğunluğu Antalya'daki şüpheliler tarafından şirketler adına çıkardıkları hatlar ve İstanbul'daki H.D. bağlantılı iletişim bayiinden yabancı uyruklu kişilere ait SIM kartlar üzerinden, saha elemanı olarak değerlendirdikleri ülke genelindeki dolandırıcılık şüphelilerine WhatsApp uygulaması indirtilerek tek kullanımlık şifrelerin verildiği, fiziksel olarak SIM hareketi olmadığı bu nedenle baz bilgilerinin İstanbul'da çıktığı, suçta kullanılan GSM hattının 4 farklı IMEI numaralı cihaza takıldığı, bu cihazların 3 yıllık HTS dökümünde yapılan incelemede, 18 bin 805 adet hat takıldığı tespit edildi.

TOPLAMDA 450 BİN GSM HATTI ALMIŞLAR

Şüphelilerin iletişim şirketleri ve kendi adlarına kayıtlı toplamda 450 bin GSM hattı alınarak bu numaraların dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı, bu şekilde ülke genelinde çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği, başta terör örgütleri, organize suç örgütleri, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık olayları başta olmak üzere kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak, resmi ve özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, göçmen kaçakçılığı ve benzeri suç olaylarında, GSM hatlarını kullandıkları ortaya çıktı.

YÜKSEK HACİMLİ BANKACILIK İŞLEMLERİ

Şüpheli GSM numaraları ile iltisaklı, şüphelilerin banka hesaplarında gerçekleşen, mali profilleriyle uyumlu olmayan tesadüfü aşan tekrar ve benzerlikler gösteren yüksek hacimli bankacılık işlemlerinin olduğu, suç işlemek amacıyla şüpheliler tarafından paravan olarak kurulan 5 şirkete ait banka hesaplarına transfer gönderen ve dolandırıcılık şüphelileri ile irtibatı bulunan 8 bin 249 şüpheli olduğu tespit edildi.

Dolandırıcılık faaliyetlerinin telefon kanalı üzerinde yürütüldüğü, hat sağlayıcılar ile saha elemanlarının dolandırıcılık olayını gerçekleştirme sırasında bağlantıyı koparmayarak eylemi gerçekleştirene kadar ve sonrasında elde edilen suç gelirinin paylaşılmasında paravan kurulan şirketler ve kripto hesaplar üzerinden paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),