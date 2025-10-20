Dolandırıcılık Uyarısı: Avukatın İzni Olmadan Mesaj Gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dolandırıcılık Uyarısı: Avukatın İzni Olmadan Mesaj Gönderildi

20.10.2025 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da avukat Nazlı Yılmaz, adı izinsiz kullanılarak dolandırıcılık girişiminde bulunulduğuna dair suç duyurusunda bulundu.

ADANA'da Avukat Nazlı Yılmaz (27), adının izinsiz kullanılarak vatandaşlara 'Karayollarına geçiş borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu en kısa zamanda ödeyiniz. Aksi takdirde icra takibi yapılacaktır' içerikli sahte mesajlar gönderilip, dolandırıcılık girişiminde bulunulduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu. Yılmaz, "İnsanlarımız paralarını kolay kazanmıyor; ilmek ilmek biriktirdikleri birikimlerini dolandırıcılara kaptırabiliyor. Bu nedenle kişisel verilerin daha sıkı korunması ve bu tür dolandırıcılık vakalarına fırsat verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Kentte görev yapan Avukat Nazlı Yılmaz, son dönemde adının izinsiz şekilde kullanılarak vatandaşlara 'Karayollarına geçiş borcunuz bulunmaktadır' içerikli sahte mesajlar gönderildiğini, sahte linkler aracılığıyla ödeme yapılmasının istendiğini tespit etti. Vatandaşların kişisel bilgilerinin dolandırıcılar tarafından ele geçirildiğini fark eden Yılmaz, çok sayıda kişinin mağdur olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusuna bulundu. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Yılmaz, vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ADIMA SAHTE MESAJLAR ATILIYOR

Yılmaz, yaklaşık 2 haftadır tanımadığı kişiler tarafından aranıp mesajlar aldığını, bu kişilere kendi adı kullanılarak 'Karayollarına geçiş borcunuz bulunmaktadır, borcunuzu en kısa zaman içerisinde ödeyiniz. Aksi takdirde icra takibi yapılacaktır ' içerikli mesajlar gönderildiğini belirtti. Mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Aramaların gerekçesini sorduğumda, muhataplara mesajlar gidildiğini, mesaj sonunda ise 'Avukat Nazlı Yılmaz' adı kullanılarak ödeme linki verildiğini öğrendim. Mesajlarda 'ödeme linkiniz şuradadır' tarzında yönlendirmeler yapılıyor. Taraflar beni aradığında bunun dolandırıcılık vakası olduğunu anladım; sürecin benim kontrolüm dışında yürütüldüğünü ve adımın iznim olmadan kullanıldığını tespit ettik. Ülkemizde dolandırıcıların farklı yöntemlerle kamu kuruluşları ile çeşitli avukat ve savcı isimlerini kullanarak mağduriyet yarattıkları bilinmektedir. Konuyla ilgili olarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" dedi.

'KİŞİSEL VERİLERİMİZ ELE GEÇİRİLDİ'

Avukat Yılmaz, "Beni arayanların çoğu 60 yaş üzeri, emekli ve evinde vakit geçiren vatandaşlarımız. Görünen o ki bu kitleye doğrudan ulaşılmış. Nereden ele geçirildiği net olmamakla birlikte, bir panel sistemi üzerinden para karşılığında iletişim bilgilerinin satın alındığına dair ciddi şüphelerimiz var. Kişisel verilerin daha sıkı korunması ve bu tür dolandırıcılık vakalarına fırsat verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Hiçbir vatandaş, telefonuna gelen SMS veya aramalara itibar ederek para göndermemeli. Bu kişilerin tespiti için savcılığa suç duyurusunda bulunduk ve sürecin takipçisiyiz" diye konuştu.

'KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN'

"İnsanlarımız paralarını kolay kazanmıyor; ilmek ilmek biriktirdikleri birikimleri, çocuğunun düğün parası ya da ailesinin son ihtiyaçları için ayırdıkları paraları dolandırıcılara kaptırabiliyor" diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yıllarca çalışan, emek eden vatandaşlarımızın birikimleri bu tür dolandırıcılık olaylarıyla yok oluyor. Vakalar giderek artıyor. Birçok olayda asıl dolandırıcılar tespit edilemediği için, hesap numarasını kullandıran veya telefonuyla işlem yaptırılan vatandaşlarımız cezai sorumlulukla karşılaşıp cezaevine girebiliyor. Bu tür mağduriyetlerin önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Kamu kurumları borç bildirimlerini SMS veya telefonla link göndererek talep etmez. Eğer borcunuz olduğunu düşünüyorsanız, ilgili kamu kuruluşuna şahsen başvurabilir veya e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Bu tür resmi kurumların dışından gelen mesajlara ve aramalara itibar etmemeniz, gelen linklere tıklamamanız ve kişisel bilgilerinizi paylaşmamanız hayati önem taşır. Bu suçtan kimsenin mağdur olmamasını istiyoruz; çünkü mağdur sayısının yüzlerce, hatta binlerce kişiye ulaşmasından endişe ediyoruz. Olayın çözülmesini talep ediyor, vatandaşları bu tür mesajlara, aramalara ve bildirimlere kesinlikle itibar etmeyip, resmi kurumlar tarafından teyit edilmediği sürece hiçbir ödeme yapmamaları konusunda uyarıyoruz."

Haber: Yusuf YILDIZ Kamera: Gülşah Özgen/ADANA,

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Nazlı Yılmaz, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcılık Uyarısı: Avukatın İzni Olmadan Mesaj Gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir babanın korkunç görüntüleri Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor
Ayder Yaylası’nda hayrete düşüren görüntü Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor
3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş 3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş
Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Pezeşkiyan, Türkiye’yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama... Pezeşkiyan, Türkiye'yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama...
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Oto tamirhanesinde dehşet anları Az daha yanacaklardı Oto tamirhanesinde dehşet anları! Az daha yanacaklardı
Çinli fenomenin gerçek hali, ağızları açık bıraktı Çinli fenomenin gerçek hali, ağızları açık bıraktı

15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi’nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
14:57
Beşiktaş’ta Rafa Silva depremi
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
14:52
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
14:29
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
13:49
Türkiye’de yok satıyor Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
Türkiye'de yok satıyor! Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
13:32
İsrailliler’den UEFA’ya skandal Galatasaray çağrısı
İsrailliler'den UEFA'ya skandal Galatasaray çağrısı
13:30
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret’in katili cinayeti böyle itiraf etti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti
13:27
Özel’den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
13:02
E-Devlet’te yeni dönem Hizmeti duyan platforma akın ediyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri bitti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 15:53:04. #7.12#
SON DAKİKA: Dolandırıcılık Uyarısı: Avukatın İzni Olmadan Mesaj Gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.