Dondurma Fabrikasında Kayıp İddiası: Cinayet Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dondurma Fabrikasında Kayıp İddiası: Cinayet Davası

05.05.2026 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli mühendis Atılgan'ın cesedi dondurma dolabında bulundu, müdür cinayetle suçlanıyor.

AKSARAY'da bir dondurma fabrikasının dağıtım deposunda çalışan, kayıp ihbarı sonrası cesedi dondurma dolabında bulunan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan'ı (55) öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan depo müdürü Yaşar Can Kahya (31), "Eşcinsel ilişkiye zorladı. Şerefimi korumak için öldürdüm. Sonra video kayıtlarını sildim. Telefonunu ortadan kaldırdım. Barut, silah ve mermi izlerini ortadan kaldırdımö dedi. Atılgan'ın ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker ise "Bu suçlamayla alakalı tanıklar tam tersi yönde ifadeler verdiler. Tekin Atılgan'ın kız arkadaşları olduğunu mahkemede tanıklık ettiler. 1'i kız 1'i erkek 2 evladı olan ve evlilik yapmış müvekkilime eşcinsel diyerek suçtan kurtulmaya çalışıyorö dedi.

İki evlilik yapıp boşanan, 2 çocuk babası Tekin Atılgan'dan 20 Ağustos 2025'ten itibaren haber alamayan yakınları, 26 Ağustos'ta polise kayıp müracaatında bulundu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atılgan'ın otomobilini plakasız halde hastane otoparkında terk edilmiş halde buldu. Araştırmasını derinleştiren polis, Atılgan'ın jeoloji mühendisliğinden emekli olduktan sonra pazarlamacı olarak çalıştığı dondurma fabrikasının dağıtım deposu ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede; Atılgan'ın kaybolduğu gün dondurma fabrikasının deposundan çıkan bir aracın Niğde'nin Altunhisar ilçesi yönüne gittiği saptadı. Araştırmasını bu bölgede yoğunlaştıran polis, 28 Ağustos'ta Altunhisar ilçesi yakınlarında yol kenarında dondurma fabrikasına ait siyaha boyanmış ve ateşe verilerek yakılmış dondurma dolabını fark etti. Polis, dolabı açtığında Tekin Atılgan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Atılgan'ın cesedinin taşındığı aracı kullanan kişinin depo müdürü Yaşar Can Kahya olduğunu saptayan polis, şüpheliyi 29 Ağustos'ta Kayseri'de yakaladı. Kahya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Yaşar Can Kahya hakkında hazırlanan iddianamede 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Yaşar Can Kahya, savcılıktaki ifadesinde; Tekin Atılgan'ın 2 yıl önce fabrikada işe başladığını, 19 Ağustos'ta da muhasebe servisinin sorumlusu ile fatura nedeniyle tartıştığını, ardından Atılgan'ın kendi isteğiyle işten ayrıldığını söyledi. Atılgan'ın işten ayrıldıktan bir gün sonra akşam saatlerinde otomobili ile elinde poşet içinde içki şişeleriyle iş yerine geldiğini belirten Kahya, "Tekin, 35'lik iki şişedeki içkiyi içti. Ben de bir kadeh içtim. Bu sırada iş yerinde yaşanan sıkıntılarla ilgili konuştuk, ancak işe dönmeyeceğini söyledi. Saat 23.00 sıralarında evlerimize gitmemiz için kalkmamız gerektiğin söylediğimde Tekin, bana silah doğrulttu ve soğuk hava deposuna girmemi söyledi. Soğuk hava deposuna girdiğimizde, elindeki silahı almak istedim. Aramızda boğuşma başladı. Tekin'in elindeki silah 2 el ateş aldı ancak bu atışlar nereye gitti, görmedim. Boğuşurken ikimiz de yere yığıldık. Tekin'i elindeki silah 2-3 el yine ateş aldı. Boğuşma esnasında Tekin'in koluna tekme attım, silahın yere düşmesini sağladım. Bu sırada Tekin'in vücudundan kanlar aktığını gördüm. Şahsın çırpınarak öldüğünü anladım" dedi.

EŞCİNSEL İLİŞKİYE ZORLANDIĞI İDDİASI

Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması görülen davada tutuklu sanık Yaşar Can Kahya'nın ifadesi dinlenildi. Kahya ifadesinde, "Eşcinsel videolarım ile ilişkiye zorladı ve zorladıktan sonra bu videoları namusum ve şerefim korumak için öldürdüm. Sonra video kayıtlarını sildim. Telefonunu ortadan kaldırdım. Barut, silah ve mermi izlerini ortadan kaldırdımö dedi.

Mahkemede dinlenilen tanıklar ise Atılgan'ın kız arkadaşlarının olduğunu, eşcinsel olmadığına tanıklık ettiklerini söyledi. Duruşma eksiklerin giderilmesi, tanıkların dinlenilmesi için 19 Haziran'a ertelendi.

'SANIK SUÇTAN KURTULMAYA ÇALIŞIYOR'

Dava sonrası açıklamalarda bulunan Tekin Atılgan'ın ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, "Sanık bu zamana kadar hiç ortaya çıkarmadığı bir şeyi sanki varmış gibi mahkemeyi yanıltmak adına ortaya koymaya çalıştı. Bu suçlamayla alakalı tanıklar tam tersi yönde ifadeler verdiler. Atılgan'ın kız arkadaşları olduğunu mahkemede tanıklık ettiler. 1'i kız 1'i erkek 2 evladı olan ve evlilik yapmış müvekkilime eşcinsel diyerek ve eşcinselliği kötü bir şeymiş gibi lanse etmeye çalışarak suçtan kurtulmaya çalışıyor. Savunmalarının da çelişkiler ortaya çıkıyor. 250 bin lira borç verdiğini söylüyor. Kendi hesabına toplamda 3 farklı bankadan 750 bin lira gönderilen para transferi mevcut. Bununla alakalı Atılgan'ın telefonundan zorla girilip kredi işlemlerinin çekilmesi söz konusu. Atılgan'ın vücudunda 16 farklı mermi yarası bulunuyordu. Talebimiz, sanığın en yüksek ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasıö diye konuştu.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dondurma Fabrikasında Kayıp İddiası: Cinayet Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:54:15. #7.13#
SON DAKİKA: Dondurma Fabrikasında Kayıp İddiası: Cinayet Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.