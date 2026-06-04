Doruk Maden İşçileri Ankara'da Haklarını İstedi

(ANKARA) - Uzun süredir alacakları için mücadele eden Doruk Maden İşçileri, Ankara'da Yıldızlar SSS Holding binası önünde yetkililere sesini duyurmak için bir araya geldi. İşçilerin eylemine bazı siyasi partiler ve sendikalar da destek verdi.

Doruk Madencilik işçileri, 28 Nisan'da hükümeti, şirket ve işçi temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda verilen taahhütlerin yerine getirilmemesini protesto etmek için Ankara'ya gelmeye çalışırken, emniyet görevlilerince Beypazarı ilçesinde geçişlerine izin verilmemişti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile bazı sendikaların başkanları, Yıldızlar SSS Holding'in önüne ulaşan 36 madencinin protestosuna destek verdi. Burada açıklama yapan bir madenci, işçilere verilen sözlerin tutulmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Bize verilen sözler tutulmadı. Biz sadaka değil, alnımızın terini istiyoruz. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Bu bizim hakkımız. Bize 5-6 ay maaş veremedikleri zaman bize dediler ki 'pazartesi yatacak, çarşamba yatacak' ama bizi hep bu şekilde oyaladılar. Biz 10 senelik işçiyken bu şirkete devredildik. Bizi her sene 6 ay ücretsiz izne çıkardı. 'Ücretsiz izindesin' diye mesaj attılar. Ama benim rızamı hiçbir şekilde almıyorlar. Eğer bu adam bu şirketi işletemiyorsa alsın devlet işletsin. Gücünüz yok mu? Biz bıktık artık. Biz bu şirkete mecbur kaldık çünkü TMSF bizim haklarımızı da devretti. Biz hiçbir ramazanda maaş alamadık. Ben hastanelik oldum. Bu bize reva mı? Bir günde çözülecek işken bir ayı geçti. Neden ödenmiyor? Sebep ne?"

"HAKKIMIZI İSTEDİĞİMİZ İÇİN SUÇLU DURUMA DÜŞÜYORUZ"

Başka bir madenci, "Hırsızlık yapmadık yüz kızartıcı herhangi bir şey yapmadık. Alın terimizi istiyoruz. Onlar bizi ücretsiz izne çıkarırken kimse hesap sormuyor, biz burada hakkımızı istediğimiz için suçlu duruma düşüyoruz" dedi.

Madenci Sinan Uçar ise şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, dünyanın en zor mesleğinden biri olan madencilik mesleğini sürdüren işçileriz. Bizler bunun karşılığını alabilmek için 12 Nisan'dan bu yana bir mücadele içindeyiz. Biz bu mücadeleyi verirken kararlılığımız şu yöndeydi: Tüm alacaklarımızı almadan bu yoldan vazgeçmeyecektik. Fakat ülkemizdeki üç bakanlığın huzurunda verilen söze inanmak zorundaydık. Çünkü devletin bakanlığı bize söz vermişti. Mayıs'ın 15'ine kadar tüm alacaklarımızın kuruşu kuruşuna ödeneceği söylenmişti. Bu toplantıda şirket yetkilileri bizim tüm taleplerimizi kabul etmiş fakat ayın 15'ine kadar bu alacakların birçoğu ödenmemiş, ödenmediği gibi inandırıcı olmayan bahanelerle karşılaştık."

TÜRKOĞLU: "BÖYLE BİR KEYFİLİK GÖRÜLMEDİ"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı her yerde aynı sorunların olduğunu belirterek, "Bugün buraya gelmeden önce Çankırı Kurşunlu, Yozgat Akdağ, Elazığ gibi Türkiye'nin her yerinden bu holdinge bağlı maden işletmelerinde, Çankırı'da 4 aydır, Yozgat'ta 5 aydır ödenmeyen maaşlar ve haklar var. Böyle bir keyfilik görülmedi. Saray, bütün imkanları bu holdinge vermiş. Ama işçinin hakkına gelince üç tane bakanın huzurunda verilen sözler tutulmamış" diye konuştu.

ÖZDAĞ: "MUTLAK YOKSULLUĞUN, MUTLAK HUKUKSUZLUĞUN DEVAM ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise "Mutlak butlan kararlarıyla demokrasiye ve devlete saldırı düzenlenirken, diğer taraftan mutlak yoksulluğun, mutlak hukuksuzluğun nasıl devam ettiğini görüyoruz. Esasen siyasete yapılan antidemokratik müdahalelerin temelinde yaşanan mutlak yoksulluğu, mutlak adaletsizliği iktidarın unutturma çabaları büyük rol oynamaktadır. Muhalefeti çalışamaz hale getirerek, ezilen Türk halkının haklarını savunamaz hale getirmeye çalışıyorlar. Ama görüyorsunuz ki bunda başarısız oluyorlar ve olmaya devam edecekler" dedi.

TEMELLİ: "BU ÜLKE BİR EMEK CEHENNEMİDİR"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, ilk günden beri işçilerin yanında olduklarını ifade ederek, "Onların sesi hem Doruk Madencilik işçilerinin sesidir, aynı zamanda Türkiye'de acımzasız şekilde sömürülen tüm maden işçilerinin sesidir. Bu ülke, bir emek cehennemidir. Bu ülkeyi emek cehhenemine çevirenler, adeta sermaye cenneti çevirmiştir. Dolayısıyla bu anlayışa son vermek adına tüm emekçileri dayanışmaya ve bmücadeleye davet ediyoruz" dedi.

ÇÖMEZ'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI: "BİR AN ÖNCE YANDAŞ KAYIRMACILIĞINA SON VERİN"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Şu görülen manzara, bunların 'Türkiye Yüzyılı'nın ne hale geldiğinin göstergesidir. Bu holding yandaş bir holdingtir. Bu holdinge verilen maden ruhsatı sayısı AKP iktidara gelmeden bütün cumhuriyet döneminde verilmiş maden ruhsatı sayısından daha fazladır. Son üç yıl içinde 130 milyon liralık bir teşvik verilmiştir. Buradan Sayın Erdoğan'a ve ilgili bakanlara sesleniyorum: İşte 'Türkiye Yüzyılı' dediğiniz manzara budur. Gelin bu kepazeliği görün ve bir an önce bu yandaş kayırmacılığına, emek sömürüsüne son verin" ifadelerini kullandı.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Eğitim İş Genel Başkanı Kemal Özbay da yaptıkları konuşmada, işçilerin hak mücadelesini destek verdiklerini söyledi.