DOSYA HABER/İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI'NIN 1. YILI - Gazze'de 500'den fazla sporcu şehit edildi

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İsrail'in Gazze'ye saldırılarındaki geçen bir yıllık süreçte 500'den fazla sporcu şehit edildi.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarda geçen bir yıllık süreçte çoğunluğu spor akademileri üyesi ve çocuk olmak üzere yaklaşık 300'ü futbolcu olmak üzere çeşitli spor dallarında 500'den fazla sporcu, hakem ve spor görevlisi şehit oldu.

Saldırılar sonucunda ülkenin spor altyapısı da yerle bir edildi. Filistinli sporcular öldürülürken takımların genel merkezleri İsrail savaş uçakları tarafından bombalanarak yerle bir ediliyor, tesisler ve spor salonları yakılırken stadyumlar buldozerlerle yıkılıyor.

Futbol sahaları mezarlık olarak kullanıldı

İsrail saldırıları sonucunda Gazze'deki spor tesislerinin yüzde 90'ı tahrip edilirken futbol sahaları mezarlık olarak kullanılıyor.

Gazze Şeridi'ndeki spor tesislerinin yüzde 90'ının İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım savaşının başlangıcından bu yana tahrip edildiği belirtiliyor.

Gazze'deki birçok stadyum, İsrail hava ve topçu saldırıları sonucu yıkılan yapılar arasındaydı ve bazı futbol sahaları, birçok mezarlığın aşırı kalabalık olması veya erişilememesi nedeniyle ölenlerin bir kısmı için geçici mezarlık olarak kullanıldı.

İsrail birliklerinin, Ocak 2024'te Yarmouk Stadyumu'nu Filistinli tutuklular için geçici bir hapishane olarak kullandığına dair bir video da ortaya çıkmıştı.

Gazze'de birçok profesyonel sporcu şehit edildi

Filistinli şehit sporcular arasında Han Yunus Futbol Kulübü oyuncusu Şadi Ebul Arac, kulübün eski teknik direktörü ve yöneticisi Taha Kellab ile kaptanı ve kıdemli oyuncularından Muhammed Berakat da bulunuyor.

Şebab Han Yunus Futbol Kulübünün kalecisi Şadi Ebu El-Araj da şehit edilmişti.

Gazze Şeridi'nin kalbinde bulunan Deir al-Balah'taki Al-Wahda Spor Akademisi'nden birçok çocuk da İsrail saldırıları nedeniyle öldürülmüştü.

Gazze Şeridi takımı Al-Ahly Gaza'da defans oyuncusu olarak oynayan 34 yaşındaki Filistinli futbolcu Ebu el-Atta ile eşi Ruba Esmael Ebu el-Atta ve iki çocuğu, 23 Haziran'da Gazze Şehri'ndeki evlerine düzenlenen hava saldırısının ardından hayatını kaybetmişti.

14 Kasım 2023'te, milli voleybol takımından iki isim, İbrahim Kusaya ve Hasan Zuaiter, Gazze Şeridi'ndeki Cebeliye mülteci kampına düzenlenen bombalı saldırıda öldürülmüştü.

18 Aralık 2023'te, milli atletizm takımının antrenörü Bilal Ebu Samaan bir hava saldırısında şehit edilirken Ocak 2024'te, Filistin olimpiyat futbol takımının antrenörü Hani el-Masdar ise bir İsrail uçağının ateşlediği füzeyle öldürüldü.

Olimpiyat oyunlarına katılan ilk Filistinli sporcu Majed Abu Maraheel Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda İsrail'in saldırıları sonrası yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.

Eski bir futbolcu ve Filistin Milli Olimpiyat Takımı CEO'su olan Hani Al-Masry, kurbanlar arasındaydı. İsrail güçleri, Batı Şeria'da 23 yaşındaki futbolcu Ahmed Daraghmeh'i de öldürdü.

İsrail, Filistin'de "Abu Abad" olarak bilinen Filistin Olimpiyat futbol takımının koçu Hani al-Masdar'ı da öldürmüştü.

Ölenler arasında Al-Breij basketbol takımında oynayan 27 yaşındaki basketbolcu Bassim al-Nabahin ve Al-Ahli Beit Hanoon takımında oynayan 28 yaşındaki futbolcu Rashid Dabbour da vardı.

Ayrıca, milli takım ve Al-Sadaka Kulübünde oynayan iki Filistinli voleybolcu Hassan Abu Zuaiter ve Ibrahim Qusaya, Gazze Şeridi'ndeki Jabalia kampını hedef alan bir İsrail saldırısında öldürüldü.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub, İsrail güçlerinin Filistin spor kulüplerine kasıtlı olarak saldırdığını ve bunun Olimpiyat Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olduğunu ifade etmişti.