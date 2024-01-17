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Dr. Metehan Akbulut'un Vefatı - Son Dakika
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Dr. Metehan Akbulut'un Vefatı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı, Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri ve SOL Parti üyesi Dr. Metehan Akbulut, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. TTB tarafından yapılan açıklamada, Akbulut'un sağlık hakkı mücadelesinde uzun yıllardır aktif rol aldığı belirtildi. Akbulut, bugün Antalya'da toprağa verilecek.

Dr. Metehan Akbulut\'un Vefatı
17.01.2024 - 12:04,
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı, Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri ve SOL Parti üyesi Dr. Metehan Akbulut, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.TTB'nce yapılan açıklamada "İşçilerin sağlık hakkı ve işyeri hekimlerinin hakları başta olmak üzere sağlık hakkı mücadelesinin her alanında uzun yıllardır mücadele eden, Dr. Metehan Akbulut'u kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi. Akbulut, bugün Antalya'da toprağa verilecek.

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı, Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri ve SOL Parti üyesi Dr. Metehan Akbulut, bir süredir tedavi gördüğü hastanede durumunun ağırlaşması nedeniyle birkaç gün önce yoğun bakımda tedaviye alındı. Akbulut, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Akbulut, bugün düzenlenecek törenin ardından Antalya Muratpaşa Ermenek Mezarlığı'nda toprağa verilecek. BirGün gazetesinin kuruluş aşamasında da yer alan Akbulut, son yıllarda söyleşi ve anı kitapları hazırladı. Önceki dönem Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Yönetim Kurulu üyesi de olan Akbulut'un ölümünün ardından yakınları, meslek örgütleri ve meslektaşları çok sayıda mesaj paylaştı.

TTB: "SAĞLIK HAKKI MÜCADELESİNİN HER ALANINDA UZUN YILLARDIR MÜCADELE EDEN METEHAN AKBULUT'U KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ"

TTB, Akbulut için X hesabından yaptığı paylaşımda; "İşçilerin sağlık hakkı ve işyeri hekimlerinin hakları başta olmak üzere sağlık hakkı mücadelesinin her alanında uzun yıllardır mücadele eden, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Başkanı ve Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Metehan Akbulut'u kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz" dedi.

ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ: "AİLESİ, YAKINLARI VE MESLEKTAŞLARIMIZA BAŞSAĞLIĞI VE SABIRLAR DİLİYORUM"

CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz ise; "Sağlık hakkı ve işçi sağlığı mücadelesini her alanda sürdüren meslektaşımız, Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı Dr Metehan Akbulut'un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesi, yakınları ve meslektaşlarımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

SES: "ANISI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİNİN MÜCADELESİNDE HER DAİM YAŞAYACAK"

SES Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada ise; "Önceki dönem SES Antalya Şube Yönetim Kurulu üyemiz, Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Metehan Akbulut'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerinin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz. Anısı sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin mücadelesinde her daim yaşayacak" denildi.

İSİG: "DOSTUMUZ, ABİMİZ, MÜCADELE ARKADAŞIMIZ DR. METEHAN AKBULUT'U KAYBETTİK. BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi; "Dostumuz, abimiz, mücadele arkadaşımız; Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı, SES Antalya Şube eski Yönetim Kurulu üyesi Dr. Metehan Akbulut'u kaybettik. Başımız sağolsun" mesajını paylaştı.

ÇGD AKDENİZ ŞUBESİ: "KENDİSİNİ HER ZAMAN MÜCADELECİ KİŞİLİĞİYLE HATIRLAYACAĞIZ"

Hekimlik mesleğinin dışında, gazetecilik yapan Akbulut için Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Akdeniz Şubesi; "Gazeteci dostumuz Metehan Akbulut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Kendisini her zaman mücadeleci kişiliğiyle hatırlayacağız. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" mesajını paylaştı.

SOL PARTİ: "İNANÇLA, KARARLILIKLA YÜRÜDÜĞÜ DEVRİMCİ YOLCULUĞUMUZDA HİÇ UNUTULMAYACAK. HOSÇAKAL ARKADAŞ"

Üyesi olduğu SOL Parti tarafından yapılan açıklamada; "Yol arkadaşımız sevgili Metehan Akbulut'u kaybettik. Çok üzgünüz. İnançla, kararlılıkla yürüdüğü devrimci yolculuğumuzda hiç unutulmayacak. Hosçakal arkadaş, hoşçakal kardeş" denildi.

METEHAN AKBULUT KİMDİR?

1967 Sivas doğumlu Akbulut; ilk, orta, lise ve üniversite eğitimini Sivas'ta tamamladı. 1990 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Akbulut; Artvin, Erzincan ve Sivas'ta görev yaptı. Öğrencilik yıllarından itibaren ekonomik, demokratik ve politik mücadele içerisinde yer aldı.

Akbulut, bugün saat 12.30'da Antalya'da Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde düzenlenecek anma programının ardından 16.00'da Ermenek Mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: ANKA
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