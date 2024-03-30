Dublin'de Filistin Toprak Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Dublin'de Filistin Toprak Günü etkinliği düzenlendi

Dublin\'de Filistin Toprak Günü etkinliği düzenlendi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Filistin Toprak Günü'nün 48'inci yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, İrlandalılar Filistin'e destek sözleri içeren şarkılar söyledi ve Filistinlilerin geleneksel halk oyunlarından Dabke oynandı. Filistin asıllı IPSC Başkan Yardımcısı Fatin Al Tamimi, Filistin Toprak Günü'nün önemine vurgu yaparak, Filistin'in sadece toprakları değil kimlikleri, onurları ve geçmişleri olduğunu belirtti. Toprak Günü, 1976'da İsrail'in Filistinlilere ait arazilere el koyması ve Filistin halkının bu gaspı protesto etmek için düzenlediği gösterilerle başlamıştır.

30.03.2024 20:47  Güncelleme: 20:48
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İrlanda'nın başkenti Dublin'de, 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 48'inci yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyası (IPSC) tarafından başkent Dublin'deki Grafton Caddesi'nde organize edildi.

Bir grup İrlandalı'nın Filistin'e destek sözleri içeren kendilerine ait şarkıyı söylediği etkinlikte, Filistinlilerin geleneksel halk oyunlarından Dabke de oynandı.

IPSC Başkan Yardımcısı Filistin asıllı Fatin Al Tamimi, AA muhabirine Filistin Toprak Günü'nün önemine yönelik açıklamalarda bulundu.

Tamimi, Filistin Toprak Günü'nün 1976'ya dayandığını belirterek, 48'inci yıl etkinliği için bir araya geldiklerini söyledi.

IPSC Başkan Yardımcısı Tamimi, "Filistin, bizim sadece toprağımız değil aynı zamanda kimliğimiz, onurumuz, geçmişimiz ile olan bağımız ve ailemiz anlamına gelmektedir. Uluslararası alanda toprağımıza dönme hakkımız var. Bu yüzden dünyanın neresine gidersek gidelim Filistin'i kalbimizde, düşüncelerimizde ve hayatımızda her zaman koruyacağız." dedi.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitmiş ve gösteriler düzenlemişti.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürmüş, binlerce kişiyi yaralamıştı.

İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Deyr Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı olan Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle büyük önem kazanmıştı.

Olayın gerçekleştiği tarihte Deyr Hanna beldesinde yaşayan Filistinlilerin yaklaşık yüzde 20'sini Hristiyanlar, geri kalanını ise Müslümanlar oluşturuyordu.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Filistinliler topraklarının yüzde 15'ini kullanabiliyor

Toprak Günü'nün geçmişi "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak bilinen 1948'de İsrail'in kurulması ve sonrasındaki olaylar zincirine kadar uzanıyor.

Filistin İstatistik Merkezinin Mart 2015'teki verilerine göre İsrail, 27 bin kilometrekarelik Filistin topraklarının yüzde 85'ine el koymuş durumda. Filistinliler kendi vatanlarının sadece yüzde 15'ini kullanabiliyor.

Milyonlar sürgünde yaşıyor

Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki mülteci kamplarının yanı sıra başta Suriye, Lübnan ve Ürdün olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde vatanlarından uzakta hayat süren milyonlarca Filistinli, hala yüzlerinin "çalınan cennet" olarak tanımladıkları Filistin'e dönük olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) "Evlerine geri dönmeyi ve komşularıyla huzur içinde yaşamayı arzulayan mültecilerin, mümkün olan en yakın zamanda bu arzularını gerçekleştirmelerine izin verilmeli ve geri dönmemeye karar verenlerin arazileri için de tazminat ödenmeli" şeklindeki 194 sayılı kararını ise İsrail uygulamayı reddediyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Dublin, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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