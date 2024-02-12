Düğün Konvoyunda Trafiği Tehlikeye Sokanlara 69 Bin Lira Cezai İşlem - Son Dakika
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Düğün Konvoyunda Trafiği Tehlikeye Sokanlara 69 Bin Lira Cezai İşlem

Düğün Konvoyunda Trafiği Tehlikeye Sokanlara 69 Bin Lira Cezai İşlem

İstanbul Bakırköy'de düğün konvoyunda caddeyi trafiğe kapatarak tehlike yaratan düğün magandalarına polis ekipleri tarafından toplamda 69 bin lira ceza kesildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen ekipler, şüphelileri tespit ederek adli işlem başlattı.

12.02.2024 21:51  Güncelleme: 21:52
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BAKIRKÖY'de düğün konvoyunda caddeyi trafiğe kapatarak trafiği tehlikeye sokan düğün magandalarına ceza yağdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen ekiplerin tek tek belirlediği şüphelilere toplamda 69 bin lira ceza yazıldı.

Olay, Eski Havaalanı Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana geldi. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafiği tehlikeye düşüren şüphelileri tek tek belirleyerek tespit etti. Polis ekipleri tarafından tespit edilen E.A.B., E.Z.D., E.G., İ.F., D.D., Y.M.Ç., İ.B.S., M.B. ve E.Ş. isimli kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin araçlarına ise polis ekipleri tarafından trafiği tehlikeye sokmaktan, drift atmaktan gibi bir çok maddeden toplamda 69 bin 121 lira trafik cezası kesilerek adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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