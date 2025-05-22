Düğünde Trafik Duruşması: 16 Yıl 8 Ay Cezası - Son Dakika
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Düğünde Trafik Duruşması: 16 Yıl 8 Ay Cezası

Düğünde Trafik Duruşması: 16 Yıl 8 Ay Cezası
22.05.2025 17:19
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Kayseri'de düğünde tabancasının ateş alması sonucu kuzeni öldüren Metin İstek, 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

KAYSERİ'de, düğünde tutukluk yapan tabancasının ateş alması sonucu kuzeni Sedat İstek'in ölümüne neden olan Metin İstek (39) tutuklu yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 12 Ekim'de saat 22.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak'ta meydana geldi. Düğünde havaya ateş açan Metin İstek'in tabancası tutukluk yaptı. Metin İstek'in kontrol ettiği tabanca bir anda ateş aldı ve kurşun amcasının oğlu Sedat İstek'e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sedat İstek, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sedat İstek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Metin İstek ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak Metin İstek hakkında 'Olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI

Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Metin İstek ile taraf avukatları hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar edip beraatini isteyen ve düğünde silahının tutukluk yaptığını söyleyen sanık İstek, "Sedat, benim kardeşim gibiydi. Onunla aynı evde büyüdük. Akrabalarımızın düğünündeydik. Sedat ile birlikte benim aracımda bulunan silahımı aldık. Sedat, yerde boş kovan topluyordu. Havaya doğru silahımı kaldırdım. Sonra tutukluluk yaptı. Bel hizasına indirdim. Bir anda ateş aldı. Nasıl olduğunu anlamadım. Sonra da bana 'uzaklaş' dediler. 50-100 metre uzaklaşıp polise teslim oldum. Kasıtlı bir şey yapmadım. O benim kardeşimdi. Bu olaydan dolayı çok pişmanım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Metin İstek'i 'Olası kastla öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kayseri, 3-sayfa, Güncel, trafik, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğünde Trafik Duruşması: 16 Yıl 8 Ay Cezası - Son Dakika

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