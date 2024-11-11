Dünya Çapında Etkinlik Haftası - Son Dakika
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Dünya Çapında Etkinlik Haftası

Küresel etkinlikler; film festivalleri, sanat fuarları ve konserlerle dolu bir hafta başlıyor.

11.11.2024 16:17
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Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarına, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

"Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali" (IDFA) 14-24 Kasım'da Hollanda'da, "EnergaCamerimage Uluslararası Film Festivali" 16-23 Kasım'da Polonya'nın Torun şehrinde sinemaseverlerle buluşacak.

Manchester Art Fair 15-17 Kasım'da Birleşik Krallık'ta, Art3f uluslararası çağdaş sanat fuarı 15-17 Kasım'da Fransa'nın Mulhouse şehrinde, Arte Padova sanat fuarı da 15-18 Kasım'da İtalya'nın Padove kentinde konuklarını ağırlayacak.

Interliber Zagreb Uluslararası Kitap ve Öğretim Gereçleri Fuarı 12-17 Kasım'da Hırvatistan'da yapılırken, aynı tarihlerde Çin Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı da Şangay'da gerçekleştirilecek.

Bu yıl "Anlamlı Anlar" temasıyla 16-23 Kasım'da Katar'da gerçekleştirilecek Ajyal Film Festivali, "Voices from Palestine" ve "From Ground Zero Experience" bölümleriyle Filistinlilerin sansür, yanlış temsil ve soykırım karşısındaki seslerini duyuracak.

Konserler

Bryan Adams, 12 Kasım'da İspanya'nın Barselona şehrinde, 13 Kasım'da Murcia'da, 15 Kasım'da ise Barakaldo'da konser verecek.

Andre Rieu, 14 Kasım'da Sırbistan Belgrad, 16 Kasım'da ise Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da müzikseverlerle buluşacak.

Nick Cave and the Bad Seeds, 15 Kasım'da İngiltere Birmingham, 17 Kasım'da da Fransa'nın başkenti Paris'te hayranlarıyla bir araya gelecek.

Geçen hafta İstanbul'da da konser veren Grammy ödüllü gitarist Al Di Meola, yarın Almanya'da Leverkusen'de, 13 Kasım'da Münih'te, 18 Kasım'da ise Baden-Baden şehrinde sahne alacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında 15 Kasım'da "Red One", "Hello, Love, Again", "Albany Road" ve "Bogart: Life Comes in Flashes" olmak üzere, 4 film izleyiciyle buluşacak.

Jake Kasdan'ın yönetmenliğini yaptığı "Red One" filminin oyuncu kadrosunda Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu ve J.K. Simmons gibi isimler yer alıyor.

"Hello, Love, Again" adlı yapımın yönetmenliğini Cathy Garcia-Sampana yaparken, "Albany Road"ın yönetmenliğini Christine Swanson, "Bogart: Life Comes in Flashes"ın yönetmenliğini ise Kathryn Ferguson üstleniyor.

Kaynak: AA

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