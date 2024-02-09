Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı: İsrail\'in soykırımı uluslararası sistemde kayda geçti

Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin "Şimdi bu soykırım, artık uluslararası sistem içerisinde de kayda geçtiği zaman, İsrail'in bir soykırımcı devlet olduğu bütün batı medeniyetinin organları tarafından tanınmak zorunda kaldığı zaman acaba batı kendisiyle nasıl yüzleşecek?" dedi.
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukların (YTB) ev sahipliğinde, Türkiye'ye getirilen ve burada tedavi gören Filistinliler için Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle dayanışma programı yapıldı.
Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü'ndeki programa, Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Emre Koç katıldı.
Programda konuşan Bilal Erdoğan, bir yandan "İsrail zulmünün" bitmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde girişimlerin sürdüğünü bir yandan da Filistinlilerin yaralarını sarmak ve yanlarında olabilmek için gayret etmeye devam edildiğini söyledi.
"Biz, İsrail'in ne kadar zalim olduğunu zaten biliyorduk. Dolayısıyla İsrail'in böyle bir soykırıma kalkışması aslında İsrail'in karakterini bilenlere sürpriz olmadı." diyen Bilal Erdoğan, söz konusu durumun "bütün insanlığın vicdanı" haline geldiğini vurguladı.
Bilal Erdoğan, batı sisteminin kurduğu uluslararası mahkemenin bile İsrail'in yaptığının soykırım olduğuna karar verme noktasına geldiğine işaret ederek, "Şimdi bu soykırım, artık uluslararası sistem içerisinde de kayda geçtiği zaman, İsrail'in bir soykırımcı devlet olduğu bütün batı medeniyetinin organları tarafından tanınmak zorunda kaldığı zaman acaba batı kendisiyle nasıl yüzleşecek?" ifadesini kullandı.
"Türkiye bütün gücüyle elinden geleni yapmaya devam edecek"
İsrail'in, Filistinliler üzerinde uyguladığı zulümlerin, bütün dünya sisteminin bölgesel kaoslarla, savaşlarla, zulümlerle karşı karşıya kalmasının da kapısını araladığını dile getiren Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:
"Allah'ın izniyle Filistinli kardeşlerimizin direnişi, bu zalim batı medeniyetinin de çöküşünü getirecektir. Allah nasip eder de bir ateşkes sağlanırsa, ondan sonra Türkiye bütün gücüyle Gazze'deki kardeşlerimizin yeniden yurtlarının inşası, yeniden oraya dönebilmeleri, yeniden huzur içinde kendi memleketlerinde yaşayabilmeleri için elinden geleni yapmaya devam edecek, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde.
Ya İsrail aklını başına alacak ya kendi yaptıklarından utanıp bütün dünyadan af dileyecek ya da İsrail, kendi sonunu böylece hazırlamaya devam edecek."
Bilal Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, yararlılara acil şifalar diledi.
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