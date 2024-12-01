Dünya Merkez Mutfağı'nın Gazze Faaliyetleri Askıya Alındı

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GAZZE, 1 Aralık (Xinhua) -- ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı, bir üyesinin İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Gazze'deki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Kuruluştan cumartesi günün yapılan açıklamada, "Dünya Merkez Mutfağı çalışanlarını taşıyan bir aracın Gazze'de İsrail hava saldırısına uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz" denildi.

"Şu anda elimizde yeterli bilgi yok ve acilen olaya ilişkin ayrıntılara ulaşmaya çalışıyoruz" denilen açıklamada, araçtakilerden birinin geçen yıl Ekim ayı başındaki Hamas saldırısıyla bağlantısı olduğuna dair iddiaya ilişkin bir bilgiye sahip olmadıkları belirtildi.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, cumartesi günü bir İsrail uçağının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir aracı en az bir füzeyle hedef aldığını ve olayda Dünya Merkez Mutfağı'nın aracın içindeki Filistinli çalışanının öldüğünü bildirdi.

Bu arada İsrail Savunma Kuvvetleri cumartesi günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısına katılan ve aynı zamanda Dünya Merkez Mutfağı çalışanı olan bir militanın bulunduğu aracın vurulduğu iddia edildi.