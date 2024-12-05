Dünya Türk Kahvesi Günü Balkanlarda Kutlandı

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Türk kahvesi, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta tanıtıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

Üsküp Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Cüneyt Talha Özyürek, etkinlikte yaptığı konuşmada, Balkanlar ve dünyanın farklı yerlerinden Türkiye'ye gelen turistlerin, Türk kahvesini tatmadan ülkelerine dönmediklerini söyledi.

"Türk kahvesi aile, dost ve sevdiklerimizle bir araya gelmenin bir vesilesi niteliğindedir" diyen Özyürek, "Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 2013'te Türk kahvesini, Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne ekleyerek, listeye ilk defa bir kültürel içeceği dahil etmiştir. Türk kahvesi bizler için yalnızca bir içecek olmanın çok ötesinde, kültürümüzün ve geleceğimizin ayrılmaz bir parçasını teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kosova'nın Priştine, Prizren, İpek ve Arnavutluk'un İşkodra şehirlerinde bulunan Yunus Emre Enstitülerince Türk kahvesiyle ilgili etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerde davetlilere Türk kahvesinin tarihçesi anlatıldı, kumda pişirilen Türk kahvesi, lokum ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Türk kahvesi, 2013'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve 5 Aralık "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştı.