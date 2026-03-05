Dünya Yetimler Günü\'nde Çocukların Durumu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Yetim Vakfı, Müslüman ülkelerde her yıl ramazan ayının 15. günü düzenlenen "Dünya Yetimler Günü" kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Rami Kütüphanesi'nde yapılan toplantıda konuşan Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatının 2013 yılında aldığı karar sonrasında bugünü "Dünya Yetimler Günü" olarak idrak ettiklerini söyledi.

Bu yıl "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü"nde "Savaş ve Çocuk" başlıklı bir rapor hazırladıklarını aktaran Yılmaz, vakfın Türkiye, Filistin, Suriye, Arakan, Lübnan, Yemen, Afganistan başta olmak üzere toplam 48 ülkede faaliyet gösterdiğini, geçen sene 400 bini aşkın bağışçısıyla 3,6 milyonu aşkın yetim, öksüz, sosyal yetim yavruları, aile bireyleri ve ihtiyaç sahibine destek sağladıklarını anlattı.

Her çocuğun eğitim alabilmesi, sağlık ve sosyal imkanlardan faydalanabilmesi, kimliğini ve vatandaşlık haklarını alabilmesi, anne ile babası ve yakınlarıyla yaşayabilmesi, her türlü tehlikeye karşı güven içinde olması, akranlarıyla koşup oynayabilmesi, ailesinin maddi ve manevi bütün imkanlarından istifade edebilmesinin en doğal hakkı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, rapordan bazı verileri de paylaştı.

Yılmaz, dünyada 8 milyarlık insan topluluğunun 2,5 milyarını çocukların oluşturduğunu, bunların en az 1 milyarının yetim, öksüz ve sosyal yetim statüsünde bulunduğunu anlattı.

Dünya üzerinde her 5 çocuktan birinin savaş, çatışma ve felaketlerden etkilenen ülkelerden birinde yaşadığını vurgulayan Yılmaz, "OXFAM verilerine göre, dünyanın en zengin 2 bin 153 kişisinin, en az kazanan 4,6 milyar kişiden fazla gelire sahip olduğu dünyamızda her gün yoksulluk ve buna bağlı nedenlerle 22 bin çocuk hayatını kaybediyor. 400 milyonu akut olmak üzere 1 milyar çocuk çok boyutlu yoksullukla yüz yüze. 200 milyonu aşkın çocuk çalışmak zorunda. Bir o kadarı sokakların insafına terk edilmiş durumda." diye konuştu.

"Yetimhanede yaşamak zorunda kalan çocukların sayısının 7 milyonu bulduğu tahmin ediliyor"

Dünya üzerinde yüzde 41'i çocuk olmak üzere 122,1 milyon mülteci bulunduğunun altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Dünya Çalışma Örgütü 2025 yılı rakamlarına göre, 49,6 milyon kişi modern köleler olarak insan kaçakçılarının eline düşmüş bulunuyor. Bunun 35,2 milyonunu kadın ve kız çocukları oluşturuyor. Fuhuş yaptırılan kadın ve kız çocuklarının sayısı ise 6,3 milyonu buluyor. Bu rakamlar Epstein gibi vakaların buz dağının görünen kısmı olduğunu bize gösteriyor. Dünya üzerinde yetimhanede yaşamak zorunda kalan çocukların sayısının 7 milyonu bulduğu tahmin ediliyor. Bu çocukların önemli bir kısmı günlük bir ya da iki öğün yemek bulabiliyor. Çocukların önemli bir kısmı eğitimlerine devam edemiyor ve istismara uğruyor."

Yılmaz, dünyanın son 30 yılda savaşsız bir sene geçirmediğini, 2000-2025 yılları arasında yaklaşık 125-250 milyon çocuğun, savaş ve şiddet nedeniyle ebeveynlerinden en az birini kaybettiğini anlattı.

Dünya genelinde zorla yerinden edilen çocuk sayısının 2023-2024 döneminde toplam 48,8 milyon seviyesine ulaştığına işaret eden Yılmaz, "Filistin, Doğu Türkistan, Sudan, Arakan, Ukrayna, Afganistan, Yemen, Etiyopya, Keşmir, Kongo, Somali ve daha birçok ülkenin çocukları ya silahların gölgesinde ya da silah altında, ya zindanlarda ya da çocuk ve mülteci kamplarında, ya bombardıman altında ya da sığınaklarda her türlü haklarından mahrum açlık ve yoksulluk içerisinde hayata tutunmaya çalışıyorlar. 2025 yılı, silahlı çatışmaların yoğunlaştığı ve çocukların bu çatışmalardan en ağır şekilde etkilendiği dönemlerden biri olarak kayda geçmiştir. UNICEF verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 473 milyon çocuk, yani dünyadaki çocukların yaklaşık yüzde 19'u çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşamaktadır." bilgisini verdi.

Gazze'de 60 bini aşkın çocuğun yetim, 20 bini aşkın çocuğunsa tamamen refakatsiz kaldığını aktaran Yılmaz, bu çocukların desteklenmesi için başlatılan sponsorluk çalışmasından bahsetti.

Yılmaz, "7 Ekim 2023 tarihinden bugüne Gazze'de yetim kalan 60 bine yakın çocuğumuzdan 5 binine ramazan ayı içerisinde sponsorluk desteği sunmak istiyoruz. Bir yetim yavrumuzun aylık 900 lira, yıllık ise 10 bin 800 liralık bir destekle sponsoru olmak mümkün." ifadelerini kullandı.

"Çocuk hakları beyannameleri işe yaramayacaksa neden hala orada duruyor?"

İHH Başkan Yardımcısı Reşat Başer ise sivil toplum kuruluşları olarak hep birlikte çocuklara yaşanabilir bir dünyayı bırakmanın peşinde olduklarını söyledi.

Evrensel İnsan Hakları Beyannameleri'nde çocukların haklarının savunulduğuyla alakalı klasörlerce yazıların bulunduğunu dile getiren Başer, "Son yıllara baktığınızda gerek Filistin Gazze'de gerekse Sudan'da, işte bugün İran'da, Ukrayna'da, daha dünyanın çeşitli coğrafyalarında eğer bu dosyalarda, raflarda bulunan bu çocuk hakları beyannameleri işe yaramayacaksa neden hala orada duruyor?" diye sordu.

Başer, kendilerinin bu coğrafyalarda bu konuyla alakalı çalışmak ve büyük bir gayret ortaya koymak zorunda olduklarına işaret ederek, kötülüğü yaymak isteyenlerin iyiliği yaymak isteyenlerden daha çok çalıştıklarını, bu nedenle seslerini daha gür ve güçlü bir şekilde çıkarmaları gerektiğini kaydetti.

Programda, farklı coğrafyalardan çocukların mesajlarına da yer verildi.