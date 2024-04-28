Güncel

Cinsel organını çıkarıp karşısındaki kadına bakarak kendisini tatmin etti

Özel kardeşiyle ilgili şaşırtan detayı ilk kez paylaştı

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR)- Dünyaca ünlü opera sanatçısı Pervin Chakar, Diyarbakır'da sahne aldı. Chakar'ın Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde verdiği konsere yoğun ilgi gösterildi.

Dünyaca ünlü Kürt opera sanatçısı Pervin Chakar, Diyarbakır'da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde konser verdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve müzikseverin katıldığı konserde Pervin Chakar, seslendirdiği şarkılarla katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı.

Konserin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Küçük ve Meral Danış Beştaş, Pervin Chakar'a çiçek vererek teşekkür etti.