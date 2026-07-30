"Dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında ilk 1000'e Türkiye'den 13 üniversite girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında ilk 1000'e Türkiye'den 13 üniversite girdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Dünyada yükseköğretim kuruluşlarının sıralamalarını yapan yetkili 11 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP Araştırma Laboratuvarınca 6 gösterge üzerinden hazırlanan dünyanın ilk 3 bin üniversitesi sıralamasında, Türkiye'den Hacettepe Üniversitesi 585'inci olarak en iyi dereceyi yapan üniversite oldu Hacettepe'yi 710'uncu olan İstanbul Teknik Üniversitesi, 748'inci olan Ankara Üniversitesi, 824'üncü olan Gazi Üniversitesi izlerken, Harvard Üniversitesi ise birinci sırada yer aldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca hazırlanan "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasında Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'e girdi.

Dünyada yükseköğretim kuruluşlarının sıralamalarını yapan yetkili 11 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP, 2025-2026 dünya sıralaması listesini duyurdu.

Dünyanın ilk 3 bin üniversitesinin sıralanması için "makale sayısı", "atıf sayısı", "toplam bilimsel doküman sayısı", "toplam yayın etkisi", "toplam atıf etkisi" ve "uluslararası işbirliği" olmak üzere 6 gösterge yer aldı.

Buna göre, göstergelerde en yüksek puanı elde ederek ilk 3 bin üniversite arasında yer alan Türk üniversiteleri belli oldu.

Türkiye'den 500-1000 arasında 13 üniversite listeye girme başarısı gösterdi. Bu doğrultuda Hacettepe Üniversitesi 585'inci olarak ülkenin en iyi derece yapan üniversitesi oldu.

Dünya sıralamalarında Hacettepe Üniversitesini takip eden üniversiteler şöyle:

"İstanbul Teknik Üniversitesi 710'uncu, Ankara Üniversitesi 748'inci, Gazi Üniversitesi 824'üncü, Koç Üniversitesi 832'nci, İstanbul Üniversitesi 890'ıncı, Ege Üniversitesi 891'inci, Atatürk Üniversitesi 894'üncü, ODTÜ 936'ncı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 958'inci, Yakın Doğu Üniversitesi 971'inci, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 977'nci, Yıldız Teknik Üniversitesi 981'inci."

Ayrıca, URAP dünya sıralamasında ilk 3 bin üniversite arasında Türkiye'den toplam 128 yükseköğretim kurumu yer aldı.

Dünyanın en iyi üniversitesi Harvard oldu

ODTÜ URAP'ın sıralamasında birinci olan üniversite, ABD'den Harvard Üniversitesi oldu.

Çin'den Zhejiang Üniversitesi 2'nci, aynı ülkeden Shanghai Jiao Tong Üniversitesi 3'üncü ve Tsinghua Üniversitesi 4'üncü, İngiltere'den College London Üniversitesi 5'inci, Kanada'dan Toronto Üniversitesi 6'ncı, İngiltere'den Oxford Üniversitesi 7'nci, Çin'den Peking Üniversitesi 8'inci, ABD'den Stanford Üniversitesi 9'uncu, Çin'den Sun Yat-sen Üniversitesi ise 10'uncu olarak sıralamaya girdi.

Böylelikle Çin, ilk 10'da 5 üniversitesinin yer almasıyla sıralamada en çok üniversitesi bulunan ülke oldu. Çin'i 2'şer üniversitesiyle ABD ve İngiltere, 1 üniversitesiyle Kanada izledi.

Kaynak: AA

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Dünyanın en iyi üniversiteleri' sıralamasında ilk 1000'e Türkiye'den 13 üniversite girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Umman’ın teklifini reddetti: “Savaşın yeniden başlamasına hazırız“ demişlerdi İran, Umman'ın teklifini reddetti: "Savaşın yeniden başlamasına hazırız" demişlerdi
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok
Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar 200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:26
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 11:44:08. #7.12#
SON DAKİKA: "Dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında ilk 1000'e Türkiye'den 13 üniversite girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.