Dünyanın iklim gündemi Antalya\'da; COP31 başladı

81 İL İÇİN 'SIFIR ATIK KADIN ELÇİLERİ' ÇAĞRISI

Antalya'nın ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen COP31 kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde 'Yeşil Dönüşüm Sürecinde NEET Genç Kadınların Güçlenmesinde İş Birliklerinin Rolü' başlıklı panel düzenlendi. COP31 Mavi Alan'daki UNDP Pavilyonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, eğitimde, istihdamda veya mesleki eğitimde yer almayan (NEET) genç kadınların yeşil dönüşüm sürecine katılımı, ekonomik fırsatlara erişimi ve kamu, özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının iş birlikleri ele alındı.

81 İLDE KADIN ELÇİLER

Panelin açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası alanda örnek gösterilen önemli bir sürdürülebilirlik girişimine dönüştüğünü söyledi. Yenigün, "Çevre bilincini toplumsal bir sorumluluğa dönüştüren bu hareket, Bakanlığımızın çalışmalarına da ışık tutmaktadır. Bu anlayışla, 13 Kasım Cuma günü lansmanını gerçekleştireceğimiz 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi' kapsamında 81 ilimizde Sıfır Atık Kadın Elçileri çağrısına çıktık. Daha yeşil, sürdürülebilir ve atıksız bir geleceği Sıfır Atık Kadın Elçilerimizle birlikte inşa edeceğiz" dedi.

KADINLAR ÖNCÜ OLACAK

İklim değişikliğinin etkilerinin toplumun tüm kesimlerinde aynı şekilde hissedilmediğine dikkati çeken Yenigün, özellikle genç kadınlar ve kız çocuklarının mevcut sosyoekonomik eşitsizlikler nedeniyle daha fazla güçlükle karşılaşabildiğini belirtti. İklim politikalarının kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarını gözetmesi gerektiğini vurgulayan Yenigün, yeşil dönüşümün çevresel olduğu kadar ekonomik ve sosyal boyutlarıyla da ele alınması gereken ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi. Yenigün, kadınların yeşil ve adil dönüşüm sürecinde yalnızca fırsatlardan yararlanan değil, dönüşüme yön veren ve aktif rol üstlenen bireyler olmalarının önemine işaret etti.

ENERJİ VE GİRİŞİMCİLİK

Kadınların eğitim, istihdam ve girişimcilik alanlarında güçlenmelerinin temel politika öncelikleri arasında yer aldığını belirten Yenigün, dijital ve yeşil dönüşümün sunduğu fırsatlardan kadınların daha fazla yararlanabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı ile kadınların çevre dostu ve sürdürülebilir iş fikirlerinin desteklendiğini kaydeden Yenigün, Kadınlar İçin Enerji Okulu aracılığıyla da enerji sektörü, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir enerji politikaları alanlarında eğitimler verildiğini ifade etti.

GENÇ KADINLARA DESTEK

UNDP ve Sabancı Vakfı'nın paydaşları arasında bulunduğu 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'ne de değinen Yenigün, projenin genç kadınları yalnızca mevcut iş fırsatlarına hazırlamakla sınırlı kalmadığını, dijitalleşme ve yeşil dönüşümün ortaya çıkardığı yeni alanlara da yönlendirdiğini söyledi. Yenigün, "Proje kapsamında geliştirdiğimiz iş birlikleriyle NEET genç kadınların dijitalleşme ve yeşil dönüşüm sürecinin pasif muhatapları değil, bu sürecin her aşamasında aktif rol alan bireyler olmalarını hedefliyoruz" diye konuştu.

Her genç kadının potansiyelini gerçekleştirmesinin ülkenin beşeri sermayesini güçlendiren önemli bir yatırım olduğunu da vurguladı.

BARIŞ VE İKLİM MESAJI

Dünyada devam eden çatışmaların çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkilerine de değinen Yenigün, savaş ve çatışmaların insan hayatının yanı sıra doğaya da zarar verdiğini, kadınlar ve kız çocuklarının ise bu yıkımın etkilerini daha ağır hissettiğini söyleyerek, "Türkiye olarak, barışın tesisi ve çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi yönündeki çağrımızı her uluslararası platformda kararlılıkla dile getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Mehmet ÇINAR-İrem BAŞDAŞ/ANTALYA,