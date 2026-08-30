Duran’dan İsrail’e sert tepki: Gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propagandaya başvuruyorlar - Son Dakika
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Duran’dan İsrail’e sert tepki: Gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propagandaya başvuruyorlar

Duran’dan İsrail’e sert tepki: Gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propagandaya başvuruyorlar
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki göstererek, Türkiye'nin itirazının işgale, zulme, katliama ve uluslararası hukuku hiçe sayan politikalara yönelik olduğunu belirtti. Duran, İsrail'in antisemitizm kavramını kullanarak suçlarını perdelemeye çalıştığını ifade etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin halkının haklı davasını savunmaya devam edeceğini vurguladı.

(ANKARA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki göstererek, " Türkiye'nin itirazı; işgale, zulme, katliama ve uluslararası hukuku hiçe sayan politikalara yöneliktir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Duran, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklaması, gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propaganda yoluna başvuran anlayışın ibretlik bir örneğidir.

Her zaman yaptıkları gibi 'antisemitizm' kavramının arkasına saklanarak saldırganlığını, işledikleri soykırımı, savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları perdelemeye çalışıyorlar. Oysa İsrail hükümetinin Gazze'de işlediği suçlara, Filistin halkına yönelik katliamlarına ve bölgeyi istikrarsızlaştıran politikalarına karşı çıkmak insani ve vicdani bir sorumluluktur. Türkiye'nin itirazı; işgale, zulme, katliama ve uluslararası hukuku hiçe sayan politikalara yöneliktir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin halkının haklı davasını savunmaya, Gazze'deki mazlumların sesi olmaya ve bölgesel istikrarı desteklemeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Duran’dan İsrail’e sert tepki: Gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propagandaya başvuruyorlar - Son Dakika

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