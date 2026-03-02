Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu - Son Dakika
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD\'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
02.03.2026 14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD\'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sürerken, Kuveyt hava sahasında ABD'ye ait üç uçağın düştüğü bildirildi. ABD'den yapılan resmi açıklamada, uçakların Kuveyt tarafından yanlışlıkla vurulduğu belirtildi.

ABD-İsrail ile İran arasında süren savaş bölgedeki askeri hareketliliği artırırken, Kuveyt hava sahasında ABD'ye ait üç adet F-15 savaş uçağı düştü.

ABD'DEN AÇIKLAMA: YANLIŞLIKLA VURULDU

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken ABD'den yapılan açıklamada İran'ın "Biz düşürdük" dediği uçakların Kuveyt tarafından yanlışlıkla vurulduğu belirtildi.

Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

ÜÇ PİLOT FIRLATMA KOLTUĞUYLA KURTULDU

Bölgeden servis edilen fotoğraflarda, üç farklı ABD pilotunun fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldığı görülüyor. Görüntülerde paraşütle iniş yapan pilotların yere indikten sonra askeri ekipler tarafından güvenli bölgeye alındığı yer alıyor. Pilotların sağlık durumuna ilişkin resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, ilk bilgilere göre mürettebatın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

EDVANTERİN EN GÜÇLÜ PARÇASI

F-15'ler, ABD envanterinin en güçlü hava üstünlük uçakları arasında yer alıyor ve bugüne kadar hava-hava muharebelerinde kayıp vermemesiyle biliniyor. Bu nedenle yaşanan gelişme askeri çevrelerde dikkatle izleniyor.

Son Dakika Güncel Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • 1234 1234:
    yalaninizi sizin tabi tabi 85 2 Yanıtla
  • Uğur Güllü Uğur Güllü:
    yav he he tamam hadi inandık 62 2 Yanıtla
  • d9jsrs7pqv d9jsrs7pqv:
    abi yanlışlıkla oldu kusura bakma 48 0 Yanıtla
  • Tugay Taşdemir Tugay Taşdemir:
    aynen aynen ?????? 35 1 Yanıtla
  • MUSTAFA ÇETİNKAYA MUSTAFA ÇETİNKAYA:
    ?????? 15 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.