Düşen helikopterde Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybeden 4 kişi, mezarları başında anıldı

25.03.2026 16:55
KAHRAMANMARAŞ'In Göksun ilçesinde düşen helikopterde Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte yaşamını yitiren 4 kişi, Sivas'ta mezarları başında anıldı.

BBP'nin Merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Kahramanmaraş yakınlarında düşen helikopterde yaşamını yitiren Gazeteci İsmail Güneş ile dönemin BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabirleri başında anıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından düzenlenen anma töreninde Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi. Anmaya BBP İl yönetimi ve kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

'MİLLETİN VİCDANINDA KAPANMAYAN TEKNİK BİR SUİKASTTIR'

Burada aileler adına açıklama yapan Erhan Üstündağ'ın ağabeyi Ahmet Üstündağ, 25 Mart 2009'da sadece bir helikopterin düşmediğini, Türk siyasetinin temiz sayfası, koca bir Anadolu yüreğinin susturulmak istendiğini söyledi. Şehadetinin yıl dönümünde Yazıcıoğlu ve beraberindekileri rahmet ve bitmeyen bir adaletle andığını belirten Üstündağ, "17 yıl önce takvimler 25 Mart'ı gösterdiğinde Türkiye'nin kalbine buzdan bir kor düştü. Bu sıradan bir kaza değil, milletin vicdanında kapanmayan teknik bir suikasttır" dedi.

BBP Merkez İlçe Başkanı Şükrü Şanlı da 25 Mart 2009'un yürekleri üşüten bir kara gün olduğunu belirtti. Şanlı, "Zamanın buz tuttuğu gün, bir milletin vicdanının Keş Dağ'ında donduğu gün. Aradan 17 yıl geçmesine rağmen hala suçlular bulunamadı, aydınlatılmadı. Suçlular hala serbestçe gezmektedir" diye konuştu.

BABASININ ADALETİ İÇİN HUKUK FAKÜLTESİNİ KAZANDI

Murat Çetinkaya'nın kızı Şevval Çetinkaya (17) da babasının mezarını ziyaret etti. Babası hayatını kaybettiğinde henüz 1,5 yaşında olan Şevval Çetinkaya, anma programında duygu dolu anlar yaşadı. Babasının bir suikast sonucu hayatını kaybettiğini söyleyen Çetinkaya, ölümüne sebep olanları bulmak için hukukçu olduğunu söyledi. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Şevval Çetinkaya, babasının mezarında verdiği sözü tuttuğunu söyledi. Çetinkaya, "17 yıl demek çok kolay, ama ben 1,5 yaşındaydım. 17 sene boyunca bu mezarda babama bir sürü söz verdim. Verdiğim sözlerden en büyüğü de 'Senin katillerini bulacağım, siz rahat uyuyacaksınız' sözüydü. Bunu bir çocuk olarak söylemek de çok kolaydı. Elimden geleni yaptım ve hukuk fakültesini kazandım. Bugün artık burada bir hukukçu olarak söyleyebilirim ki bu bir kaza değil. Başta Yazıcıoğlu ve beraberindekiler kasıtlı olarak öldürüldü. Biz artık bunun çözülmesini çok istiyoruz. Çünkü bu acıyla yaşamak gerçekten çok zor" ifadelerini kullandı.

MESLEKTAŞLARI GÜNEŞ'İ MEZARI BAŞINDA ANDI

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti üyeleri de aynı helikopter yaşamını yitiren Gazeteci İsmail Güneş'i kabri başında andı. Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden meslektaşları, İsmail Güneş için dua ederek, kabrine çiçek bıraktı. Cemiyet Başkanı Muhittin Karahan, İsmail Güneş'e Allah'tan rahmet dileyerek, meslektaşlarını hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA

Advertisement
