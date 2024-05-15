Düzce'de 3. Kitap Festivali Açıldı - Son Dakika
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Düzce'de 3. Kitap Festivali Açıldı

Düzce\'de 3. Kitap Festivali Açıldı

Düzce'de düzenlenen kitap festivalinin açılışı yapıldı. Festival, kentin kültürel hayatına katkı sağlayacak ve her yıl düzenlenmesi planlanıyor. Festivalde 100 bin kitap, 40 stantta okurseverlerle buluşacak.

15.05.2024 15:51
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Düzce'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen kitap festivalinin açılışı yapıldı.

Bir özel kolej tarafından Düzce Belediyesinin katkılarıyla İl Özel İdaresi'nin otopark alanındaki çadırda gerçekleştirilen festivalin açılış kurdelesini, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk ve kolej kurucuları Dr. Cemil Keskin ve Murat Ayyıldız kesti.

Fuar alanındaki stantların gezilmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Özlü, festivalin, kentin kültürel hayatının gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Öğrenciliğinin geçtiği İstanbul'da çok sayıda kitap fuarının düzenlendiğini anlatan Özlü, "Bu kitap fuarların aşağı yukarı tamamına katıldım, çok istifade ettim. Dolayısıyla Düzce'deki öğrencilerin katılacakları bu kitap fuarının açılmasında katkısı olanlara şükranlarımı sunuyorum. İki temennim var. Birincisi bu fuarların süreklilik arz etmesi, yani her yıl yapılması, geleneksel hale gelmesi. İkincisi daha da büyümesi, daha geniş kapsamlı hale gelmesi." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 40 stantta 100 bin kitabın okurseverlerle buluşturulduğu festival, 20 Mayıs'a kadar ziyaretçilerine açık olacak.

Kaynak: AA

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