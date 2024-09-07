Düzce'de Kargoda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de Kargoda Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Düzce'de kargo ile gönderilecek peynir bidonunda 3 kilo 916 gram skunk ele geçirildi. Boş bidonu İstanbul'da teslim alan Kemal Baykara, tutuklandı.

07.09.2024 14:08
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DÜZCE'de kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan polis ekipleri tarafından kargo firmasındaki peynir bidonunun içerisinde 3 kilo 916 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler alındıktan sonra İstanbul'a gönderilen kargoyu teslim alacak olan şüpheli de yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Diyarbakır'dan İstanbul'a kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Düzce'deki kargonun aktarım noktasına giden polis ekipleri tarafından yapılan aramada Kemal Balkaya adına gönderilmiş peynir bidonunun içerisine gizlenmiş 3 kilo 916 gram skunk ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından uyuşturucu maddelere el konulurken kargoda belirtilen adrese gönderildi.

Kargosu teslim edilen şüpheli, İstanbul'da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE

Düzce\'de Kargoda Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Kargoda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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