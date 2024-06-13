Düzce'de polislerden şehit çocuğuna sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika
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Düzce'de polislerden şehit çocuğuna sürpriz doğum günü kutlaması

Düzce'de polis ekipleri, Şırnak'ta şehit olan Sabri Altınbaş'ın oğlu Bera Zeki Altınbaş'ın doğum gününü kutlamak için sürpriz hazırladı. Altınbaş, polis eskortuyla okulundan alınarak şehir turu yapıp restorana götürüldü. Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Altınbaş'a Fenerbahçe forması ve futbol topu hediye edildi.

13.06.2024 13:38
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Düzce'de polis ekipleri, şehit olan meslektaşlarının oğluna doğum günü sürprizi yaptı.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, eşi Şule Ergüder ve polis ekipleri, 2015 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola döşenen bombanın patlatılması sonucu şehit olan Sabri Altınbaş'ın 10 yaşındaki oğlu Bera Zeki Altınbaş'ın doğum gününü kutlamak için hazırlık yaptı.

Polis eskortu eşliğinde okulundan alınan Altınbaş, şehir turunun ardından arkadaşlarıyla restorana götürüldü.

Kendisi için hazırlanan pastadaki mumları üfleyen Altınbaş'a, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Polis Eşleri Derneği Düzce Şube Başkanı olan eşi Şule Ergüder tarafından Fenerbahçe forması ve futbol topu hediye edildi.

Kaynak: AA

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