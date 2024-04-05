Düzce'de Tahta Baskı Sanatıyla Geleceğe Yolculuk - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzce'de Tahta Baskı Sanatıyla Geleceğe Yolculuk

Düzce\'de Tahta Baskı Sanatıyla Geleceğe Yolculuk

Düzce'de yaşayan Rukiye Yeşil, tahta baskı tekniğiyle hazırladığı ürünlerin satışından gelir elde ederken aynı zamanda eğitimler vererek sanatı geleceğe taşıyor. Yeşil, tahta baskı sanatını orijinalliğini koruyarak modernize ediyor ve bu sanatı merak eden herkese ücretsiz olarak öğretmek istiyor.

05.04.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de yaşayan Rukiye Yeşil, unutulmaya yüz tutmuş tahta baskı tekniğiyle hazırladığı elbise, ev ve mutfak tekstil ürünlerinin satışından gelir elde etmenin yanı sıra verdiği eğitimlerle sanatı geleceğe taşıyor.

Düzce Halk Eğitim Merkezinde giyim, teknoloji ve tasarım öğretmeni olan 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Yeşil, 2019'da Tokat yazmacılığı ve tahta baskı sanatıyla ilgili televizyonda izlediği belgeselden etkilenerek bu alana yönelmeye karar verdi.

Araştırmaları sonucu sanatın icra edildiğini öğrendiği Tokat ve Kastamonu'ya giden Yeşil, tahta baskı ustalarından ders aldı.

El yatkınlığıyla kısa sürede beceri kazanan Yeşil, belgelerini aldıktan sonra Düzce'de tekstil alanında işlettiği iş yerini tahta baskı sanatını uygulayabileceği atölyeye çevirdi.

" Türkiye'nin birçok şehrinden talep geliyor"

Rukiye Yeşil, AA muhabirine, izlediği belgeselden etkilenerek çıktığı yolda, merakını mesleğe dönüştürdüğünü söyledi.

Çalışmalarını atölyesinde sürdürdüğünü aktaran Yeşil, geçen yıl "tahta baskı ve yazmacılık" alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçı Tanıtım Kartı aldığını kaydetti.

Yeşil, tahta baskı sanatının 7'nci yüzyıldan itibaren yapıldığını anlatarak, "7'nci yüzyılda ilk olarak taşlara oyularak yapılıyormuş. Daha sonra ıhlamur ağacı tahtalar keşfedilince adı tahta baskı olarak kalmış. 7'nci yüzyıldan günümüze kadar gelen figürleri koruyoruz. 'Hitit güneşi, su kemerleri, çift geyikler, bereket' hepsinin bir ismi ve anlamı var. Orijinalliklerini bozmadan günümüze kadar taşıyoruz." diye konuştu.

Tahta baskı sanatını yansıttığı ürünlerinin talep gördüğünü dile getiren Yeşil, "Türkiye'nin birçok şehrinden talep geliyor. İnternet üzerinden sipariş alıp yine bu yolla satışımızı gerçekleştiriyoruz. Daha çok İzmir, Manisa, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Şanlıurfa, Ağrı, Adana, Trabzon ve Rize'ye gönderiyoruz." dedi.

Yeşil, talepler doğrultusunda tahta baskı sanatını orijinalliğini koruyarak modernize ettiğini belirterek, "En çok çantalar gidiyor. Gençler çantaları daha çok talep ediyor. Kadınlar deniz elbiselerini ve rahat elbiseleri tercih ediyor. Ev tekstilinde ranır örtü (uzun ve eni dar masa örtüsü) talep görüyor. Masa örtüleri de tercih ediliyor. Eşarplar, şallar, tülbentler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu sanatı merak eden herkese öğretmek istiyorum"

Tahta baskı sanatında özel malzemeler kullandığını anlatan Yeşil, ürünlerin yıkanırken renk atmadığını belirtti.

Yeşil, bu sanatı yaşatmak için Halk Eğitim Merkezinde eğitim verdiğini, zaman zaman da atölyesinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından kurslar açıldığını kaydetti.

Bu sanatı merak eden herkese öğretmek istediğini vurgulayan Yeşil, "Tek Rukiye Yeşil öğrendi de atölyesinde kalsın istemiyorum. Kim öğrenmek istiyorsa gelip benden hiçbir ücret ödemeden öğrenebilir." dedi.

Kaynak: AA

Düzce, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Tahta Baskı Sanatıyla Geleceğe Yolculuk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kocaeli Çayırova'da Kumar Operasyonu
    13:15 Kocaeli Çayırova'da Kumar Operasyonu

    Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan baskında, bir işyerinde kumar oynatan ve oynayanlara işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, D.D. isimli şahsın işyerinde kumar oynattığı tespit edildi. D.D'ye adli işlem yapılırken, kumar oynayan 3 şahıs hakkında ise idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, kumarda elde edilen 800 TL'ye el konuldu.

  • Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran: 'Avukatlar var ve hep olacak'
    13:15 Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran: 'Avukatlar var ve hep olacak'

    Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, avukatların sorunlarına değinerek, hukukun üstünlüğünün egemenliği için mücadelelerinin süreceğini belirtti.

  • Ağrı'da Jandarma Ekipleri Miniklere Trafik Eğitimi Verdi
    13:15 Ağrı'da Jandarma Ekipleri Miniklere Trafik Eğitimi Verdi

    Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Hamur İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, bayram tatili öncesi Osmangazi İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere trafik eğitimi verdi. Ekipler, genel trafik kuralları, trafik işaretleri ve yaya geçidi kullanımı gibi konuları anlattı. Eğitimin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

  • Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı mazbatasını aldı
    13:13 Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı mazbatasını aldı

    31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP'den aday olan Hasan Baltacı, Kastamonu Belediye Başkanı olarak seçildi ve mazbatasını aldı. Baltacı, görevine başlamadan önce Kastamonululara hitap ederek, şehirde saygı, sevgi, huzur ve mutluluğu hakim kılacaklarını ve beklentilere layık olacaklarını söyledi.

  • Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca İlk Nikahı Kıydı
    13:13 Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca İlk Nikahı Kıydı

    Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, göreve başladığı ilk gün Merve Çelik ve Özgür Palaşoğlu çiftinin nikahını kıydı. Başkan Fazlaca, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.


12:39 Abdullah Zeydan mazbatasını aldı Abdullah Zeydan mazbatasını aldı
11:44 Türkiye’deki İsrail köstebeklerine operasyon: 8 gözaltı Türkiye'deki İsrail köstebeklerine operasyon: 8 gözaltı
11:38 Futbol kulüplerine sponsor oluyordu Dev kargo firması iflas etti Futbol kulüplerine sponsor oluyordu! Dev kargo firması iflas etti
11:24 İmamoğlu’ndan “Murat Kurum nasıl bir rakipti“ sorusuna tek cümlelik yanıt İmamoğlu'ndan "Murat Kurum nasıl bir rakipti?" sorusuna tek cümlelik yanıt
10:46 Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı 2 Haziran’da yeniden sandık kurulacak Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı! 2 Haziran'da yeniden sandık kurulacak
12:40 Poyraz’ın Survivor All Star’dan elenmesine sevgilisi Yasmin Erbil’den yorum: Benim şampiyonum Poyraz'ın Survivor All Star'dan elenmesine sevgilisi Yasmin Erbil'den yorum: Benim şampiyonum
12:29 KKTC Dışişleri Bakanı’nın Telefonu Fenerbahçe Marşıyla Çaldı KKTC Dışişleri Bakanı'nın Telefonu Fenerbahçe Marşıyla Çaldı
12:11 “Tehdit alıyorum“ diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti "Tehdit alıyorum" diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti
11:48 Depremde kaybolmuştu Polisin cansız bedeni 14 ay sonra bulundu Depremde kaybolmuştu! Polisin cansız bedeni 14 ay sonra bulundu
11:27 Dudak dudağa geldiler Vakıfbank oyuncularından görülmemiş sevinç Dudak dudağa geldiler! Vakıfbank oyuncularından görülmemiş sevinç
11:19 TV8’nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi TV8'nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi
10:56 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu
10:55 Dev maç pazar İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar Dev maç pazar! İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 13:16:48. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Tahta Baskı Sanatıyla Geleceğe Yolculuk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement