Düzce'den İSKİ'ye Su Temizliği Çağrısı - Son Dakika
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Düzce'den İSKİ'ye Su Temizliği Çağrısı

Başkan Özlü, İSKİ'ye Melen Havzası'ndaki su yatırımlarını yapma çağrısında bulundu.

15.01.2025 12:16
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'a içme suyu sağlayan Melen Havzası'nın bakımından sorumlu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) görevini yapma çağrısında bulundu.

Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İSKİ'nin, su havzası içinde bulunan Düzce'de yapması gereken yatırımlar olduğunu belirtti.

Bu yatırımların, İSKİ'nin İstanbul'a su sağlayan derelerin temizliğiyle ilgili yükümlülükleri kapsadığını aktaran Özlü, "Ancak İSKİ, 5 yıldır yatırım yapmaktan ve görevlerini yerine getirmekten kaçıyor. İBB ve İSKİ yönetimleri, bu yatırımları acilen tamamlayın. İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor." ifadelerine yer verdi.

Özlü ayrıca, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün geçen yıl İstanbul ile Düzce'yi "su kardeşi" ilan etme girişimini İBB'nin kabul etmediğini, bunun üzerine Düzce'nin Kocaeli ile "su kardeşi" ilan edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Faruk Özlü, İstanbul, Politika, Güncel, Çevre, Yaşam, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'den İSKİ'ye Su Temizliği Çağrısı - Son Dakika

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