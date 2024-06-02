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Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta seçimler yeniden yapılıyor

Düzce, Karabük ve Zonguldak\'ta seçimler yeniden yapılıyor

Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bazı mahallelerde yeniden yapılması kararlaştırılan seçimler için vatandaşlar oy kullanıyor.

02.06.2024 12:38
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Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bazı mahallelerde yeniden yapılması kararlaştırılan seçimler için vatandaşlar oy kullanıyor.

Düzce Şehit Murat Demir Mahallesi'nde oy sandıklarından birinde muhtarlık ve azalık pusulalarının bulunmaması nedeniyle Merkez İlçe Seçim Kurulunca iptal edilen seçim için vatandaşlar yeniden sandık başına gitti.

Konuralp Ortaokulu'nda kurulan 6 sandıkta sabah saatlerinden itibaren oylarını kullanmaya başlayan 2 bin 37 kayıtlı seçmenin bulunduğu mahallede, Recep Aktepe, Muhterem Aktepe ve Mehmet Fatih Bayraktar yarışıyor.

Öte yandan 31 Mart'ta Ağa Köyü Mahallesi muhtarı seçilen Nesim Zengin'in 3 hafta sonra kalp krizi sonucu vefat etmesi nedeniyle 2 bin 892 seçmen, Rıza Malatyalı İlkokulu'nda kurulan 9 sandıkta oylarını kullanıyor.

Karabük'te 1 mahallede seçmen yeniden sandığa gitti

Karabük'te de Aydınlıkevler Mahallesi muhtarlığını kazanan Fahri Bostancı'nın aldığı ceza nedeniyle memnu haklarının bulunmadığı itirazı üzerine Merkez İlçe Seçim Kurulu kararıyla iptal edilen seçimler yenilendi.

Aydınlıkevler İlkokulu'nda kurulan 6 sandıkta 2 bin 110 kayıtlı seçmen oy kullanmak için seçim merkezine geliyor.

Mahalle muhtarlığı için Fahri Bostancı'nın eşi Aysun Bostancı, Ertuğrul Akyol, Tuncay Karatağ ve Ramazan Böyükdağdibi yarışıyor.

Zonguldak'ta 16 köy ve mahallede seçim

Zonguldak'ta ise ilçelerdeki bazı mahalle ve köylerde yenilenmesi kararlaştırılan seçimler için sandıklar kuruldu.

31 Mart'taki seçimlerin ardından çeşitli nedenlerle yapılan itirazları değerlendiren ilçe seçim kurulları, 16 mahalle ve köyde seçimlerin tekrarlanmasına karar verdi.

Merkez ilçesi Kaleoğlu, Kozlu ilçesi Gücek, Alaplı ilçesi Durhanlı, Bektaşlı, Hüseyinli ve Camcılar köyleri, Çaycuma ilçesi Kerimler köyü ve Karapınar Beldesi Merkez Mahallesi, Devrek ilçesi Erenler ve Karabaşlı köyleri, Karadeniz Ereğli ilçesi Güldere Mahallesi ve Yalnızçam köyü, Gökçebey ilçesi Çukur ve Üçburgu mahalleleri ile Aktarla ve Ali Usta köylerinde kurulan sandıklarda vatandaşlar oylarını kullanıyor.

Kaynak: AA

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