Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar bol palamut avıyla limana döndü, kasalarca balık İstanbul ve Ankara'ya gönderildi - Son Dakika
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar bol palamut avıyla limana döndü, kasalarca balık İstanbul ve Ankara'ya gönderildi

Düzce\'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar bol palamut avıyla limana döndü, kasalarca balık İstanbul ve Ankara\'ya gönderildi
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Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, dün sabah 'vira bismillah' diyerek Karadeniz'e açıldı ve teknelerini kasalarca palamutla doldurarak Akçakoca Limanı'na döndü. Gırgır tekneleriyle sırayla limana giren balıkçılar, avladıkları palamutları bekleyen araçlara yükleyerek çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'ya gönderdi. Balıkçı Engin Genç, bu yılın bereketli başladığını söylerken, esnaf Levent Pinallı da palamudun bol olduğunu ve vatandaşların bu sene bol bol balık yiyeceğini belirtti.

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, kasalarca palamut avlayarak limana dönmenin sevincini yaşadı.

Dün "vira bismillah" diyerek Karadeniz'e açılan balıkçılar, Akçakoca Limanı'na teknelerini doldurarak döndü.

Gırgır tekneleriyle sırayla limana giren balıkçılar, kasalarca palamudu burada bekleyen araçlara yükleyerek çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'ya gönderdi.

Balıkçı Engin Genç, bol miktarda palamut avladıklarını ve bu yılın bereketli başladığını söyledi.

Balıkçı ve esnaf Levent Pinallı da bu yıl vatandaşların bol bol palamut yiyeceğini belirterek, "Bu sene palamut bol, çok miktarda palamut avlanıyor. İnşallah böyle devam eder." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar bol palamut avıyla limana döndü, kasalarca balık İstanbul ve Ankara'ya gönderildi - Son Dakika

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