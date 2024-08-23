Düzce Süt Üreticileri Birliği İlk Genel Kurulunu Yaptı - Son Dakika
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Düzce Süt Üreticileri Birliği İlk Genel Kurulunu Yaptı

Düzce Süt Üreticileri Birliği, Gölyaka Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurulla çalışmalarına başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, birliğin tarımsal kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

23.08.2024 14:46
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Düzce Süt Üreticileri Birliği, ilk genel kurulunu yaparak çalışmalarına başladı.

Gölyaka Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurulda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, kentin tarım ve hayvancılık alanında önemli bir mihenk taşı olduğunu söyledi.

Uzun, Düzce Süt Üreticileri Birliği ile tarımsal kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Süt, tarım sektörümüzün en kritik ürünlerinden biridir. Süt üretimi, yalnızca ekonomik bir faaliyet olmasının ötesinde, toplumumuzun sağlıklı ve dengeli beslenmesi için de hayati öneme sahiptir. Süt Üreticileri Birliğinin, ilimizdeki süt üreticilerinin haklarını koruyarak daha güçlü kılacağına, rekabet güçlerini artıracağına ve Düzce'nin süt üretimi konusunda Türkiye genelinde bir örnek teşkil edeceğine yürekten inanıyorum."

Genel kurula, Gölyaka Kaymakam Vekili Selver Esra Arık, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Gölyaka Ziraat Odası Başkanı Metin Şirin, Bursa'nın Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akın ile Bursa Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce Süt Üreticileri Birliği İlk Genel Kurulunu Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Süt Üreticileri Birliği İlk Genel Kurulunu Yaptı - Son Dakika
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