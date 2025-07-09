Düzce Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni

09.07.2025 18:17
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Düzce Üniversitesi'nde 63 uluslararası öğrenci Türkçe eğitimini tamamlayarak mezun oldu.

Düzce Üniversitesi'nde Türkçe dil eğitimini başarıyla tamamlayan 11 ülkeden 63 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Ruanda, Sudan, Fas, Suriye, Gambiya, Suudi Arabistan, Filistin ve Çad'dan lisans eğitimleri için Düzce'ye gelen 63 öğrenci, Düzce Üniversitesi (DÜ) Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden (TÖMER) mezun oldu.

Türkçe öğrenmeleri amacıyla verilen hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler için DÜ İstiklal Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

Törende, Ruanda, Kazakistan ve Kırgızistanlı öğrenciler, kendi kültürlerine ait müzik ve dans gösterisi yaptı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Türkçenin mensubu olduğu dil ailesi bakımından etimolojik ve gramer yapısıyla, öğrenilmesinin ve konuşulmasının zor olabileceğini belirterek, "Ama sizler gösterdiğiniz emek, çaba ve özveriyle kısa bir zamanda bunu başardınız. İnşallah okuduğunuz programlardan 4, 5 yıl sonra mezunu olunca tekrar mezuniyet töreninize katılmaktan büyük bir memnuniyet duyacağız." dedi.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, "Türkçe öğrendiniz, Türk kültürünü öğreniyorsunuz. Bizim gönül coğrafyamızdan geldiniz, size gönlümüz açık. Artık bir aileniz burada, burası ikinci vatanınız. İnşallah bizi unutmazsınız, burada eğitiminize devam eder, Türkiye'yi daha iyi tanıtacak şekilde ülkenize hizmet edersiniz." diye konuştu.

Kırgızistan'dan gelen 19 yaşındaki öğrenci Adel Askerova Elbekovna, gazetecilere, 9 ay önce Türkiye'ye geldiğini aktararak, "Ben buraya geldiğimde hiç Türkçe bilmiyordum ama öğretmenlerim sayesinde ve çevremin Türk olması sebebiyle pratik yapma imkanım çok oldu ve gördüğünüz gibi Türkçe konuşuyorum. Ben neden Düzce'yi seçtim? Çünkü burası öğrencilere biraz daha iyi geliyor. Bence sakin bir şehir, buraya çok alıştım gitmek istemiyorum." ifadesini kullandı.

Kazakistan'dan gelen 18 yaşındaki öğrenci Yerkhan Yermukan da "Burası sakin, nüfusu az ve üniversitesi iyi olduğu için burayı tercih ettim." şeklinde konuştu.

Programın sonunda Aslan ve Sözbir, öğrencilere mezuniyet sertifikalarını verdi.

Törene, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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