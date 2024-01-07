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DÜZCE'ye Ankara'dan Gelen Kişinin Cesedi Kıyıda Bulundu

DÜZCE'ye Ankara'dan gelen İlker Er'in (38), kıyıya vurmuş cesedi Akçakoca ilçesi Çuhalı Plajı'nda bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin İlker Er'e ait olduğu ve öldüğü belirlendi. Cenaze otopsi için Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE\'ye Ankara\'dan Gelen Kişinin Cesedi Kıyıda Bulundu
07.01.2024 - 16:01,  Güncelleme: 16:02
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DÜZCE'ye Ankara'dan gelen İlker Er'in (38), kıyıya vurmuş cesedi bulundu.

Akçakoca ilçesi Çuhalı Plajı'nda kıyıya vurmuş kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıya vuran kişinin öldüğü belirlendi. Ekipler, cesedin İlker Er'e ait olduğunu, Ankara'dan Akçakoca'ya geldiğini tespit etti. Cenaze otopsi için Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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