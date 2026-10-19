Kongo'daki Ebola salgınında can kaybı 4 bin 536'ya yükseldi, virüs 8. eyalette görüldü - Son Dakika
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Kongo'daki Ebola salgınında can kaybı 4 bin 536'ya yükseldi, virüs 8. eyalette görüldü

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Kongo\'daki Ebola salgınında can kaybı 4 bin 536\'ya yükseldi, virüs 8. eyalette görüldü
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Mayıs ayında başlayan Ebola salgını, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki Nord-Ubangi eyaletinde de tespit edildi. Ülkede doğrulanan 9 bin 415 vakanın 4 bin 536'sı ölümle sonuçlandı. Vakaların yüzde 73'ünden fazlası Ituri eyaletinde görülürken, salgın ülke tarihinin en ölümcülü oldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki Nord-Ubangi eyaletinde yeni Ebola vakalarının görülmesiyle ülkede salgınının yayıldığı eyalet sayısı 8'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın pazar günü yayımladığı son rapora göre, Wapinda sağlık bölgesinde virüsün tespit edildiği 20'li yaşlardaki iki hastadan biri hayatını kaybetti. Raporda, enfeksiyon kaynağı hakkında bilgi verilmedi.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 48

Ülkede salgının başladığı mayıs ayından cuma gününe kadar geçen sürede, toplam 9.415 doğrulanmış vaka kaydedilirken, bunların 4.536'sı can kaybıyla sonuçlandı. Buna göre, vaka ölüm oranı yüzde 48,2 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde doğrulanan vakaların yüzde 73'ünden fazlası doğudaki Ituri eyaletinde görüldü. Salgının merkezi olan Ituri'yi komşu Kuzey Kivu eyaleti izledi. Salgın an itibarıyla 8 eyaletteki 66 sağlık bölgesine yayılmış bulunuyor.

TARİHİN EN BÜYÜK İKİNCİ EBOLA SALGINI

Mayıs ayında duyurulan Ebola salgını, ülkede bugüne kadar yaşanan en büyük ve en fazla can kaybına yol açan Ebola salgını, dünya genelinde ise 2014-2016 yıllarında Batı Afrika'da yaşanan salgının ardından en büyük ikinci Ebola salgını olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Xinhua
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