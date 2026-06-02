Ebola Salgını: Seyahat Kısıtlamalarına Eleştiri

ADDİS ABABA, 2 Haziran (Xinhua) -- Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Afrika CDC) Genel Direktörü Jean Kaseya, devam eden Ebola salgınından kaynaklanan endişeler nedeniyle Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması uygulanmasının şeffaflığı zedelediği ve hayati önem taşıyan sağlık faaliyetlerini aksattığı uyarısında bulundu.

Kaseya kısa süre önce Xinhua'ya verdiği röportajda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da görülen Bundibugyo virüsünün neden olduğu Ebola salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarına kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Kaseya, "Afrika CDC'nin bu konudaki tutumu nettir. Seyahat kısıtlamaları kanıta dayalı olmalı, halk sağlığına yönelik gerçek riskle orantılı şekilde uygulanmalı ve düzenli olarak gözden geçirilmelidir" dedi.

Halk sağlığı güvenliğinin şeffaflık, işbirliği ve hızlı müdahaleye bağlı olduğunu vurgulayan Kaseya, önceki salgınlardan edinilen deneyimlerin ayrım gözetmeksizin uygulanan seyahat kısıtlamalarının olumsuz sonuçlar doğurabildiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Bu tür kısıtlamaların vakaların zamanında bildirilmesini engelleyebildiğini belirten Kaseya, sağlık çalışanlarının hareketi ile temel tıbbi malzemelerin sevkiyatının da aksayabileceğine dikkat çekti. Kaseya ayrıca, bu durumun etkilenen topluluklara gereksiz ekonomik yük getirebildiğini ifade etti.

Kaseya, "Bu ilkelere zarar veren önlemler nihai olarak küresel sağlık güvenliğini de zayıflatır" uyarısında bulundu.

Afrika CDC Genel Direktörü'nün açıklamaları, son Ebola salgınının ardından bazı ülkelerin seyahat kısıtlamaları getirdiği bir dönemde geldi. Kanada ve ABD, salgın nedeniyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda ve Güney Sudan sakinlerine yönelik seyahat kısıtlamaları uygulamaya koymuş ve vize işlemlerini askıya almıştı.

Kaseya, söz konusu ülkeleri "gereksiz kısıtlamalar" yerine mevcut epidemiyolojik verilerle uyumlu adımlar atmaya ve salgınla mücadele çalışmalarını teknik ve mali destekle güçlendirmeye çağırdı.