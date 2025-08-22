Ebulfez Elçibey Anılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ebulfez Elçibey Anılıyor

22.08.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Elçibey, vefatının 25. yılında Türk dünyasında anılıyor.

Türk dünyasının bilge liderlerinden, Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, vefatının 25. yılında anılıyor.

Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinin öncülerinden olan Elçibey, hayatını ülkesinin özgürlüğüne ve Türk dünyasında birliğin sağlanmasına adadı, mücadelesi ve fikirleri yalnız Azerbaycan'da değil özellikle Türkiye başta tüm Türk coğrafyasında derin izler bıraktı.

1938'de Nahçıvan'ın Ordubad ili Keleki köyünde dünyaya gelen Elçibey, eğitimini Nahçıvan'da tamamladıktan sonra Azerbaycan Devlet Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi Arap Filolojisi Bölümü'nü kazandı. Mezuniyeti sonrası bir süre Mısır'da tercümanlık yaptı, ardından ülkesine dönerek akademik çalışmalarına devam etti.

1969'da "Tolunoğulları Devleti" üzerine doktora tezi hazırlayan Elçibey, öğretim üyesi olarak çalıştığı üniversitede öğrencilerine Türkçülük ve bağımsızlık ruhunu aşılamaya gayret etti. Bu faaliyetleri nedeniyle Devlet Güvenlik Servisinin (KGB) hedefi haline geldi ve 1975'te "Sovyet karşıtı propaganda" suçlamasıyla 1 yıl 7 ay hapis yattı.

Serbest kaldıktan sonra Azerbaycan Bilimler Akademisi Elyazmalar Enstitüsünde görevine devam eden Elçibey, 1988'de Azerbaycan'da başlayan bağımsızlık hareketinin öncüleri arasında yer aldı. 1989'da kurulan Azerbaycan Halk Cephesinin (AHC) genel başkanı seçildi.

7 Haziran 1992'de yapılan seçimlerde yüzde 60,9 oy alarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı oldu.

Sovyet ordusunu ülkeden çıkardı

Cumhurbaşkanlığı döneminde milli devletin temellerini atan Elçibey, Sovyet ordusunu Azerbaycan'dan çıkararak milli orduyu kurdu.

Milli paranın basılması, Kiril alfabesinden Latin alfabesine ve üniversite sınavlarında test sistemine geçilmesi, onun dönemindeki önemli reformlar arasında yer aldı.

İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı

Elçibey, dış politikada önceliği Türkiye ile stratejik yakınlaşmaya verdi. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini 24-27 Haziran 1992'de Türkiye'ye gerçekleştirdi. TBMM'de yaptığı konuşmada, "Mustafa Kemal'in yolunu izliyoruz." mesajını verdi.

Anıtkabir'de hatıra defterine yazdığı "Ey büyük Türk, büyük komutan. Sizi ziyaret etmekle kendim ve milletim adına onur duydum. Senin askerin Elçibey." ifadeleri hafızalara kazındı.

Ancak Karabağ'daki savaş ve ülkede artan iç karışıklıklar nedeniyle iktidarı uzun sürmedi. Haziran 1993'te yaşanan Gence isyanının ardından görevini bırakarak doğduğu Keleki köyüne çekildi. Yaklaşık 4,5 yıl burada yaşadıktan sonra Bakü'ye dönerek Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin genel başkanı sıfatıyla siyasi mücadelesini sürdürdü.

Hayatının son yıllarında ağır hastalıkla mücadele eden Elçibey, 22 Ağustos 2000'de tedavi gördüğü Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde hayata veda etti.

Elçibey, bağımsızlık idealine bağlılığı, Türk dünyasına yönelik vizyonu ve sade yaşam tarzıyla hafızalarda yer edindi.

Kaynak: AA

Ebulfez Elçibey, Azerbaycan, Politika, Kültür, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ebulfez Elçibey Anılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Görüntü Türkiye’den Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı Görüntü Türkiye'den! Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı
Sinan Burhan’ın esprili “avokado“ sorusuna sunucudan bomba yanıt Sinan Burhan'ın esprili "avokado" sorusuna sunucudan bomba yanıt
Erzurum’da düğüne gölge düşüren olay Yarıda kestiler Erzurum'da düğüne gölge düşüren olay! Yarıda kestiler
Galatasaray Zaniolo’nun bonservisini belirledi Galatasaray Zaniolo'nun bonservisini belirledi
Nafaka davasında karar Icardi Wanda’ya servet ödeyecek Nafaka davasında karar! Icardi Wanda'ya servet ödeyecek

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 11:26:32. #7.13#
SON DAKİKA: Ebulfez Elçibey Anılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.