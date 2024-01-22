Ece Erken\'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu\'nun öldürülmesi davasında karar çıktı

SUNUCU Ece Erken 'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 'nun öldürülmesiyle ilgili 20 sanıklı davada karar çıktı. Ali ve Kadir Yasak Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılırken, öldürme eylemini gerçekleştiren Kadir Yasak ayrıca 3 suçtan toplamda 15 yıl 6 ay daha hapis cezası aldı. Yasak kardeşlerin avukatları duruşma sonrası açıklamalarda bulundu, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi, Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 6 tutuklu sanık getirilirken tutuklu sanık Seccad Yeşil bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklar ile müşteki Celal Mahmutyazıcıoğlu ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

TAHLİYELERİNİ İSTEDİLER

Tutuklu sanık Ali Yasak, "Bizler iş insanıyız. Kardeşimde ben de ticaret insanıyız. Müştekilerin önce dinletmek istedikleri, sonra vazgeçtikleri, sonunda tanık olarak dinlenen Seren Serengil'in ifadesiyle müştekilerin beyan ettiklerinin kurgu olduğu ortaya çıkmıştır. Benim olay yerinde 3 ya da 5 dakika bir zaman geçirmişliğim var. Zaten üzerimde silah da yoktu. Bu olay 1 saniye içerisinde karar verilmiş bir olay. Ben Şafak Bey vurulduktan sonra onu uzaklaştırmaya çalıştım, üzerine kapandım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi. Kadir Yasak ise, "Ben maktulü kasten öldürmüş olsaydım yere doğru ateş etmezdim. Böyle olmasını istemezdim. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum" dedi. Tutuklu sanık Seccad Yeşil ise, "Ben hiçbir şey yapmadım, hiçbir suç da işlemedim. Görüntülerde de görüldüğü üzere benim bu olaya zerre kadar katkım yoktur. Hatta ben Kadir'e yapma diye bağırdım. Benim rahmetliyle bir tartışmam hiç olmadı. Ben mermi patlar patlamaz, dur yapma deyip orayı terk ettim. Ben Kadir'e cesaret ve güç kazandırmış olsaydım, Kadir ilk görüşmede benden cesaret alırdı. Artık gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde savunma yaptı.

MAHKEMEDEN CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti Kadir ve Ali Yasak'a ayrı ayrı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis 'Kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 ay hapis, Ruhsatsız Silah, Bıçak, Mermi Bulundurma veya Taşıma' suçundan 2 yıl hapis ile bin lira adli para cezası verdi. Kadir Yasak'a ayrıca 'Birden fazla kişiyle birlikte işyerine yağma' suçundan da 9 yıl hapis cezası verildi. Seccad Yeşil de 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 ay hapis, 'Birden fazla kişiyle birlikte işyerine yağma' suçundan da 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Serkan Dakman'ın ise Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsine, Kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 ay hapsine hükmedildi. Sanıklar Abdulkadir Kara, Kerem Öztürk, Gökhan Karakan'ın tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak yurtdışına çıkmamak şartıyla tahliye edildi. Diğer sanıklar değişen oranlarda cezalandırıldı.

"KARARI KABUL ETMİYORUZ İTİRAZ EDECEĞİZ"

Kadir ve Ali Yasak'ın avukatları duruşma sonrası adliye binası önünde açıklamalarda bulundu. Kadir Yasak'ın avukatı Serkan Sarıyaprak, "Sunulan bilimsel mütalaalar var. Konuşulan bazı fiili, maddi, hukuki gerçekler sosyal medyada konuşulanların önüne geçemedi. Biz bu dosyanın istinaf aşamasında daha doğru bir şekilde değerlendirilip yeniden bir duruşma açılarak karar verileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"HUKUK KATLİAMI GİBİ BİR KARAR ÇIKMIŞTIR"

Ali Yasak'ın avukatı Ali Abdullah Erinan ise, "Hukukla bağdaşmayan, hukukun ihlal edildiği bir karar çıktı. Dosyada o kadar lehimizde deliller mevcutken, ki benim müvekkilim olaydan bi haber. Olay yerine gitmiş, tarafları sakinleştirmeye çalışmış, elinden gelen bütün yardımı yapmasına rağmen bugün hukuk katliamı gibi bir karar çıkmıştır. Müvekkilimize kasten öldürmekten dolayı bir ceza verilmiştir. Bu cezanın bozulacağından hiçbir şekilde şüphemiz bulunmamaktadır. Hukuka uygun, mesnete uygun bir karar değildir. Bu nedenle bozulacağına inanıyoruz. Bu kararı kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, "Bakırköy'de Ahmet Yosunlu adına kayıtlı olan bir daire, satışı için emlakçılık yapan Kerem Öztürk'e devredildi. Öztürk bu daireyi satmak için müşteri ararken, apartmanın en üst katında oturan müşteki Suphi Malgaz ile daireye müşteri bulunması konusunda anlaştı. Suphi Malgaz, Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin TL karşılığı daireyi alacak bir arkadaşı olduğunu söyledi. Daireyi Malgaz, 1 milyon 650 bin TL'ye satarak, alıcıdan 170 bin TL komisyon almış oldu. Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan bu durumu öğrendikten sonra Malgaz'a bu miktarı kendilerine ödemesi gerektiğini söyledi. Taraflar bir anlaşmaya varamayınca Gökhan Karakan, Malgaz'ı öldürtmekle tehdit etti. Gökhan Karakan, Seccad Yeşil'e ulaşarak söz konusu parayı tahsil etmesini istedi. Seccad Yeşil, arkadaşı olan Kadir Yasak'a durumu anlattı. Yasak, Suphi Malgaz ile bir buluşma teklif etti. Bakırköy'de bir restoranda gerçekleşen görüşmede, Şafak Mahmutyazıcıoğlu Suphi Malgaz'ın yanında geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun Malgaz'a destek olması nedeniyle, Kadir Yasak ve Seccad Yeşil söz konusu parayı alamadı. Kadir Yasak ve Seccad Yeşil bu nedenle Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu hedef alarak, 27 Ocak'ta cinayeti işledi" denildi. İddianamede Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Fatih Okan Kodak, Burak Otçuoğlu ve Uğurcan Bilge hakkında ise 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Diğer 9 sanık için de 'Suçluyu kayırma' suçundan değişen oranlarda hapis cezası istendi.