Eczaneye Saldırı: Fark Ücreti Krizi

14.03.2026 22:20
Kayseri'de bir kadın, fark ücreti ödemek istemeyince eczaneye taş ve tekme ile saldırdı.

Kayseri'de bir eczanede fark ücretini ödemek istemediği iddia edilen kadın işletmenin camlarına tekme ve taş attı. O anlar, cep telefonu ve güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki bir eczanede meydana geldi. İddiaya göre, fark ücreti ödemek istemeyen bir kadın, eczanenin camlarına taşla saldırarak, kapılarını tekmeledi.

O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ve eczanenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kadının, "haksız tahrik, bunun adı haksız tahrik. Avukatım lan. O polislerde … gelir. Karakola gittim. Ne çekiyorsun sen beni. Haksız yere görüntüm alınıyor. Görüntüm alınmakta. Bunların hepsinin yazdıracağım polise. Fotoğrafım çekilmeyecek. Bir dahakine o bebek ölür. Ne çekiyor beni" dediği yer aldı. Kamera kaydında ayrıca kadının, eczane camına taş atarak, "Al sana 50 lira" dediği görüldü.

12'nci Bölge Kayseri Eczacı Odası yaşanan olay sonrası kınama mesajı yayınladı. Mesajda, "Dün ilimizde faaliyet gösteren bir eczanede yaşanan ve kendini bilmez bir kişinin fark ücreti ödememek amacıyla eczanenin içine, üstelik eczacımızın kucağında evladı varken taş atarak fiili saldırıda bulunması, sonrasında ise cama yumruk ve tekme atması sadece bir meslektaşımıza değil, toplumun sağlık hizmetine yönelmiş açık bir saldırıdır. Bu çirkin olayı en sert şekilde kınıyor, kabul edilemez olduğunu kamuoyuna güçlü bir şekilde ifade ediyoruz.

Eczaneler; 7/24 her türlü şartta ve afet zamanlarında dahi vatandaşın ilk başvurduğu sağlık noktalarıdır. Eczacılar ise yalnızca ilaç veren kişiler değil; hastaların tedavisinde danışmanlık yapan, ilaç güvenliğini sağlayan ve sağlık sisteminin yükünü omuzlayan sağlık profesyonelleridir. Buna rağmen son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin giderek artması ve bu şiddetin eczanelere kadar uzanması son derece düşündürücü ve kabul edilemez bir noktaya gelmiştir" ifadeleri yer aldı.

Yaşanan olayda bir vatandaşın, eczaneye taş atarak saldırıda bulunması; bir öfke patlamasının ötesinde, sağlık hizmeti sunan insanlara yönelmiş açık bir tehdit ve vandallık olduğunun aktarıldığı açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Bir eczanenin camına atılan taş aslında yalnızca bir camı kırmaz; sağlık çalışanlarının güvenlik duygusunu, mesleki saygınlığını ve toplum ile sağlık çalışanları arasındaki güven bağını da zedeler. Burada özellikle kamuoyuna açıkça ifade etmek isteriz ki; eczanelerde alınan fark ücretleri, katkı payları veya geri ödeme sistemine bağlı ücretler eczacıların keyfi olarak belirlediği uygulamalar değildir. Bu ödemeler tamamen sosyal güvenlik mevzuatı ve geri ödeme sistemi kapsamında belirlenen yasal zorunluluklardır. Eczacılar bu sistemin karar vericisi değil, uygulayıcısıdır."

Kaynak: DHA

