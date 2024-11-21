Edirne Acil Sağlık hizmetleri yoğun şeklide işliyor - Son Dakika
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Edirne Acil Sağlık hizmetleri yoğun şeklide işliyor

Edirne Acil Sağlık hizmetleri yoğun şeklide işliyor

Edirne Sağlık Müdürü, 112 Acil Sağlık Merkezinin 10 ayda 54 bin çağrı yanıtladığını açıkladı.

21.11.2024 17:47
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Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, 112 Acil Sağlık Merkezinin 10 ayda 54 bin çağrı cevapladığını belirtti.

Yıldırım, Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantısında Edirne'deki sağlık hizmetlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Edirne ve ilçelerdeki devlet hastanelerinin vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye çalıştığını belirten Yıldırım, kentte 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin de yoğun şekilde çalıştığını vurguladı.

Edirne'nin hem ambulans sayısı olarak hem de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu sayısı olarak Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Merkezde 7, Keşan'da 5, Uzunköprü'de 3, Enez'de 2 ve diğer ilçelerimizde birer istasyonumuzla hizmet veriyor. Yaz döneminde Erikli ve Yayla sahillerinde de sezon boyunca 2 istasyon açıyoruz, onları da Keşan ve Merkez üzerinden sürdürüyoruz. Özellikle 2020 sonrasına dikkat çekebiliriz. 2018, 2019 ve 2020'de istasyon sayısı 18, 2024'te istasyon sayısını Sağlık Bakanlığımızın desteğiyle 24'e çıkardık. İstasyon sayımızı artırdık. 2024"ün ilk 10 ayında toplam 54 bin çağrı aldık."

Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak da kentteki spor yatırımlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi, İl Genel Meclis Üyelerinin sorularını cevapladı.

İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, kasım ayı toplantılarında her gün bir müdürün sunum yaparak kurumun çalışmalarını anlattığını bunun da faydalı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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