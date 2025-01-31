Edirne Adliyesi\'nde Mübaşirlikten Avukatlığa Geçiş

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EDİRNE Adliyesi'nde 2 yıldır mübaşir olarak çalışan Emre Şahin Erol (25), Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olup stajını da tamamladı ve aynı adliyede avukatlık görevine başladı. Edirne Barosu'nda yemin eden Erol, "Mübaşirken işin arka kısmını da görüyorsunuz, hakimlerle sohbet edebiliyorsunuz, dosya üzerinde konuşabiliyorsunuz, bu çok büyük bir tecrübe oluşturdu bende. Avukatlık dönemimde sürekli mübaşirlik yaptığım zamanlar aklıma gelecek" dedi.

İlk, orta ve lise eğitimini Van'da tamamlayan Emre Şahin Erol, 2019 yılında Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Erol, 2020 yılında pandeminin başlamasıyla, okul uzaktan eğitime geçince, memleketine geri dönmek zorunda kaldı. Bu süreçte kendini hukuk alanında geliştirmek isteyen Erol, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) da girip, 2023'te Edirne Adliyesi'nde mübaşirliğe başladı. Mübaşir olarak çalışırken, üniversite eğitimini de sürdüren Erol, geçen yıl mezun olup, Edirne Barosu'nda avukatlık stajı yaptı. Staj dönemini de tamamlayan Erol, 2 yıl mübaşir olarak çalıştığı Edirne Adliyesi'nde avukatlık yapmaya hak kazandı.

CÜBBESİNİ GİYİP, BELGESİNİ ALDI

Edirne Barosu'nda düzenlenen törenle meslek yemini edip cübbe giyen Emre Şahin Erol, avukatlık ruhsatını Edirne Barosu Başkan Yardımcısı Aygün Ulubey Ergüden'in elinden aldı. Erol'u, törende mübaşir ve adliye çalışanı arkadaşları da yalnız bırakmadı. Emre Şahin Erol, pandemi dönemini fırsat bilip KPSS'ye hazırlandığını belirterek, "Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanmamın ardından 6 ay okula gittikten sonra pandemi ortaya çıktı. Sonra eve kapanma dönemi başlayınca, mübaşir olmak için KPSS'ye hazırlanmaya karar verdim. Evde kendimizi geliştiremiyorduk, dışarıya çıkamıyorduk. Eğer adliyede personel olarak başlarsam, hem hakim ve savcılara yakın olurum hem de hukukun mutfağında olup kendimi daha çok geliştirebilirim diye düşündüm. KPSS'den aldığım puanla, Kırklareli'ye yakın olduğu için Edirne Adliyesi'ne başvurdum. 3'üncü sınıfın sonunda buraya mübaşir olarak başladım" dedi.

Mübaşir olarak çalışmanın kendisi için çok büyük tecrübe olduğunu dile getiren Erol, "O zamanlar gerçekten pandemi hiç bitmeyecek gibi geliyordu. Bunun yanında zaten hukukçu olarak hepimizin kendisini geliştirmesi gerekiyordu, ben de bu yolu seçtim. Bu benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Mübaşirken ister istemez işin arka kısmını da görüyorsunuz, hakimlerle sohbet edebiliyorsunuz, dosya üzerinde konuşabiliyorsunuz, bu çok büyük bir tecrübe oluşturdu bende. Bundan sonra avukatlık dönemimde sürekli mübaşirlik yaptığım zamanlar, oradaki tecrübelerim, anılarım aklıma gelecek. Sonrasını buna göre sürdürmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

'DAHA LİSEYE GİRERKEN AKLIMDA HUKUKÇU OLMAK VARDI'

Erol, mesleğine sevgisini ifade ederek, "Avukatlık 13-14 yaşlarımda aklımdaydı. O nedenle, eşit ağırlık olduğu için Erciş Sosyal Bilimler Lisesi'ne gittim. Genellikle hukukçu yetiştiriyordu, ben de orada okudum. Daha liseye girerken aklımda hukukçu olmak vardı. Hukukçu olmak insan içinde olup, insani ilişkileri geliştirebilmek demek aslında. Ben de bunu düşünüp KPSS'ye girerek mübaşir olarak atandım" diye konuştu.