Edirne Adliyesi'nde Mübaşirlikten Avukatlığa Geçiş - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne Adliyesi'nde Mübaşirlikten Avukatlığa Geçiş

Edirne Adliyesi\'nde Mübaşirlikten Avukatlığa Geçiş

Edirne Adliyesi'nde mübaşir olarak çalışan Emre Şahin Erol, avukatlık ruhsatını alarak kariyerine devam ediyor. Pandemi sürecini fırsata çevirerek hukuk alanında kendini geliştiren Erol, mübaşirlik tecrübelerinin avukatlık döneminde kendisine fayda sağlayacağını belirtti.

31.01.2025 17:08  Güncelleme: 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE Adliyesi'nde 2 yıldır mübaşir olarak çalışan Emre Şahin Erol (25), Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olup stajını da tamamladı ve aynı adliyede avukatlık görevine başladı. Edirne Barosu'nda yemin eden Erol, "Mübaşirken işin arka kısmını da görüyorsunuz, hakimlerle sohbet edebiliyorsunuz, dosya üzerinde konuşabiliyorsunuz, bu çok büyük bir tecrübe oluşturdu bende. Avukatlık dönemimde sürekli mübaşirlik yaptığım zamanlar aklıma gelecek" dedi.

İlk, orta ve lise eğitimini Van'da tamamlayan Emre Şahin Erol, 2019 yılında Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Erol, 2020 yılında pandeminin başlamasıyla, okul uzaktan eğitime geçince, memleketine geri dönmek zorunda kaldı. Bu süreçte kendini hukuk alanında geliştirmek isteyen Erol, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) da girip, 2023'te Edirne Adliyesi'nde mübaşirliğe başladı. Mübaşir olarak çalışırken, üniversite eğitimini de sürdüren Erol, geçen yıl mezun olup, Edirne Barosu'nda avukatlık stajı yaptı. Staj dönemini de tamamlayan Erol, 2 yıl mübaşir olarak çalıştığı Edirne Adliyesi'nde avukatlık yapmaya hak kazandı.

CÜBBESİNİ GİYİP, BELGESİNİ ALDI

Edirne Barosu'nda düzenlenen törenle meslek yemini edip cübbe giyen Emre Şahin Erol, avukatlık ruhsatını Edirne Barosu Başkan Yardımcısı Aygün Ulubey Ergüden'in elinden aldı. Erol'u, törende mübaşir ve adliye çalışanı arkadaşları da yalnız bırakmadı. Emre Şahin Erol, pandemi dönemini fırsat bilip KPSS'ye hazırlandığını belirterek, "Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanmamın ardından 6 ay okula gittikten sonra pandemi ortaya çıktı. Sonra eve kapanma dönemi başlayınca, mübaşir olmak için KPSS'ye hazırlanmaya karar verdim. Evde kendimizi geliştiremiyorduk, dışarıya çıkamıyorduk. Eğer adliyede personel olarak başlarsam, hem hakim ve savcılara yakın olurum hem de hukukun mutfağında olup kendimi daha çok geliştirebilirim diye düşündüm. KPSS'den aldığım puanla, Kırklareli'ye yakın olduğu için Edirne Adliyesi'ne başvurdum. 3'üncü sınıfın sonunda buraya mübaşir olarak başladım" dedi.

Mübaşir olarak çalışmanın kendisi için çok büyük tecrübe olduğunu dile getiren Erol, "O zamanlar gerçekten pandemi hiç bitmeyecek gibi geliyordu. Bunun yanında zaten hukukçu olarak hepimizin kendisini geliştirmesi gerekiyordu, ben de bu yolu seçtim. Bu benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Mübaşirken ister istemez işin arka kısmını da görüyorsunuz, hakimlerle sohbet edebiliyorsunuz, dosya üzerinde konuşabiliyorsunuz, bu çok büyük bir tecrübe oluşturdu bende. Bundan sonra avukatlık dönemimde sürekli mübaşirlik yaptığım zamanlar, oradaki tecrübelerim, anılarım aklıma gelecek. Sonrasını buna göre sürdürmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

'DAHA LİSEYE GİRERKEN AKLIMDA HUKUKÇU OLMAK VARDI'

Erol, mesleğine sevgisini ifade ederek, "Avukatlık 13-14 yaşlarımda aklımdaydı. O nedenle, eşit ağırlık olduğu için Erciş Sosyal Bilimler Lisesi'ne gittim. Genellikle hukukçu yetiştiriyordu, ben de orada okudum. Daha liseye girerken aklımda hukukçu olmak vardı. Hukukçu olmak insan içinde olup, insani ilişkileri geliştirebilmek demek aslında. Ben de bunu düşünüp KPSS'ye girerek mübaşir olarak atandım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Edirne Adliyesi, Emre Şahin, Edirne, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Adliyesi'nde Mübaşirlikten Avukatlığa Geçiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
08:24 Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye’den ayrılma kararı aldı Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 20:12:21. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne Adliyesi'nde Mübaşirlikten Avukatlığa Geçiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.